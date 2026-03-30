Общество 30.03.2026 в 12:37

В Улан-Удэ подросток стащил из магазина два флакона элитных духов

Сумма ущерба составила более 66 тысяч рублей
A- A+
Текст: Карина Перова
Фото: архив «Номер один»

Из магазина в Улан-Удэ стащили два флакона дорогостоящей парфюмерной воды. Сумма ущерба составила более 66 тысяч рублей. Директор торговой точки обратилась в полицию.

Правоохранители изучили записи с камер видеонаблюдения. На кадрах видно, как в магазин зашла компания парней. Один из них дождался момента, когда рядом с ним никого не будет, и быстро рассовал по карманам два флакона духов. После подростки вышли и скрылись на одной из людных улиц города. При этом друзья о краже приятеля не знали.

На элитную парфюмерию позарился 15-летний школьник из Заиграевского района, ранее не состоявший на профилактическом учете. Задержанный юноша рассказал, что украденные духи он тут же продал случайным прохожим на улице за 20 тысяч рублей, а полученные деньги потратил на собственные нужды.

«Родители подростка обязались в полном объеме возместить причиненный ущерб. По факту кражи возбуждено уголовное дело. В отношении несовершеннолетнего избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», - отметили в МВД по Бурятии.

Ранее «Номер один» писал о 16-летнем подростке, который так же стащил два флакона духов стоимостью свыше 66 тысяч рублей и продал прохожим на одном из рынков. Вырученные деньги потратил на подарки для возлюбленной.

Теги
кража духи МВД

Все новости

Восточно-Сибирская железная дорога готова к пожароопасному периоду
30.03.2026 в 14:20
В Улан-Удэ резко упало количество электросамокатов в аренду
30.03.2026 в 13:30
В райцентре в Бурятии детскую площадку оккупировала избирательная собака
30.03.2026 в 13:21
В Улан-Удэ стартовала запись детей в 1-й класс
30.03.2026 в 13:05
На автодороге «Байкал» установили шесть новых видеокамер
30.03.2026 в 13:00
Сельхозкооператив из Бурятии снабжает бойцов СВО машинами
30.03.2026 в 12:53
В Чите подключат «умные светофоры» к интернету
30.03.2026 в 12:44
В Улан-Удэ подросток стащил из магазина два флакона элитных духов
30.03.2026 в 12:37
В Улан-Удэ ожидают очередной рост ландшафтных пожаров
30.03.2026 в 12:15
В Бурятии легковушка столкнулась с вагоном грузового поезда
30.03.2026 в 12:12
ЗУРХАЙ
с 25 по 31 марта

Читайте также
Жители Бурятии проваливаются под лед
Подведены итоги I квартала 2026 года
30.03.2026 в 14:31
Восточно-Сибирская железная дорога готова к пожароопасному периоду
Всего в границах магистрали эксплуатируются 19 пожарных поездов с запасами воды и пенообразователя
30.03.2026 в 14:20
В Улан-Удэ резко упало количество электросамокатов в аренду
Сезон проката начнется в День смеха, 1 апреля
30.03.2026 в 13:30
В райцентре в Бурятии детскую площадку оккупировала избирательная собака
Одних детей она кусает, а других не трогает
30.03.2026 в 13:21
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
