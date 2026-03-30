В Улан-Удэ подросток стащил из магазина два флакона элитных духов

Из магазина в Улан-Удэ стащили два флакона дорогостоящей парфюмерной воды. Сумма ущерба составила более 66 тысяч рублей. Директор торговой точки обратилась в полицию.

Правоохранители изучили записи с камер видеонаблюдения. На кадрах видно, как в магазин зашла компания парней. Один из них дождался момента, когда рядом с ним никого не будет, и быстро рассовал по карманам два флакона духов. После подростки вышли и скрылись на одной из людных улиц города. При этом друзья о краже приятеля не знали.

На элитную парфюмерию позарился 15-летний школьник из Заиграевского района, ранее не состоявший на профилактическом учете. Задержанный юноша рассказал, что украденные духи он тут же продал случайным прохожим на улице за 20 тысяч рублей, а полученные деньги потратил на собственные нужды.

«Родители подростка обязались в полном объеме возместить причиненный ущерб. По факту кражи возбуждено уголовное дело. В отношении несовершеннолетнего избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», - отметили в МВД по Бурятии.

Ранее «Номер один» писал о 16-летнем подростке, который так же стащил два флакона духов стоимостью свыше 66 тысяч рублей и продал прохожим на одном из рынков. Вырученные деньги потратил на подарки для возлюбленной.