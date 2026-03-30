В Чите подключат «умные светофоры» к интернету

В Чите стартовал крупный тендер на подключение «умных» светофоров к интернету за 9,9 миллиона рублей. Подрядчик должен обеспечить связь для 38 перекрёстков и четырех камер видеонаблюдения в городе. Об этом сообщает портал ZAB.RU.

Сделка включает в себя создание стабильной, зашифрованной виртуальной частной сети, работающей только на оптоволокне — без сотовых каналов, чтобы исключить любую возможность смешивания трафика и обеспечить безопасность данных. Основной диапазон скорости для светофоров — от 10 до 30 Мбит/с, для камер — от 60 до 110 Мбит/с, что говорит о необходимости высокой пропускной способности и стабильности сети.

Условие подразумевает, что все работы должны быть завершены до конца 2027 года, а трафик каждого объекта логически отделен, что обеспечивает защиту информации и контроль со стороны заказчика. Важным аспектом является обслуживание системы: подрядчик несет ответственность за круглосуточную техподдержку с реагированием в течение часа при сбоях, а IP-адреса согласовываются отдельно.

Контракт разбит на 20 этапов, что предполагает постепенное внедрение и контроль за ходом работ. Построение такой инфраструктуры — часть федерального проекта по развитию дорожного хозяйства, цель которого — повысить эффективность управления транспортными потоками, снизить число дорожно-транспортных происшествий и оптимизировать движение.

Однако возникает вопрос: действительно ли существует необходимость во всех этих мерах и расходах, особенно учитывая проблемы с постоянными сбоями интернет-сетей и деградацией технологического оборудования? В условиях, когда в Чите и без того есть свои сложности, подобные вложения выглядят как дорогостоящая инвестиция в инфраструктуру, которая может не оправдать ожиданий, если не обеспечить ей должную устойчивость и постоянную финансовую поддержку из бюджета.