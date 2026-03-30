Общество 30.03.2026 в 12:44

В Чите подключат «умные светофоры» к интернету

Они будут следить за автомобилистами в режиме онлайн
A- A+
Текст: Иван Иванов
Фото: архив «Номер один»

В Чите стартовал крупный тендер на подключение «умных» светофоров к интернету за 9,9 миллиона рублей. Подрядчик должен обеспечить связь для 38 перекрёстков и четырех камер видеонаблюдения в городе. Об этом сообщает портал ZAB.RU.

Сделка включает в себя создание стабильной, зашифрованной виртуальной частной сети, работающей только на оптоволокне — без сотовых каналов, чтобы исключить любую возможность смешивания трафика и обеспечить безопасность данных. Основной диапазон скорости для светофоров — от 10 до 30 Мбит/с, для камер — от 60 до 110 Мбит/с, что говорит о необходимости высокой пропускной способности и стабильности сети.

Условие подразумевает, что все работы должны быть завершены до конца 2027 года, а трафик каждого объекта логически отделен, что обеспечивает защиту информации и контроль со стороны заказчика. Важным аспектом является обслуживание системы: подрядчик несет ответственность за круглосуточную техподдержку с реагированием в течение часа при сбоях, а IP-адреса согласовываются отдельно.

Контракт разбит на 20 этапов, что предполагает постепенное внедрение и контроль за ходом работ. Построение такой инфраструктуры — часть федерального проекта по развитию дорожного хозяйства, цель которого — повысить эффективность управления транспортными потоками, снизить число дорожно-транспортных происшествий и оптимизировать движение.

Однако возникает вопрос: действительно ли существует необходимость во всех этих мерах и расходах, особенно учитывая проблемы с постоянными сбоями интернет-сетей и деградацией технологического оборудования? В условиях, когда в Чите и без того есть свои сложности, подобные вложения выглядят как дорогостоящая инвестиция в инфраструктуру, которая может не оправдать ожиданий, если не обеспечить ей должную устойчивость и постоянную финансовую поддержку из бюджета.

 

Теги
чита умные светофоры

Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru