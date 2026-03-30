Общество 30.03.2026 в 12:53
Сельхозкооператив из Бурятии снабжает бойцов СВО машинами
Помощь оказывают аграрии из Еравнинского района
Текст: Карина Перова
Фермеры из Еравнинского района Бурятии – сельхозкооператив «Ульдурга» – продолжают оказывать гуманитарную помощь бойцам 37-й бригады.
Ранее СПК передал штурмовому батальону автомобиль Mitsubishi L200. Участники СВО уже получили технику и выразили благодарность.
«Это не первая помощь от кооператива. Ранее СПК уже отправлял бойцам микроавтобус, автомобиль «Нива», мотоцикл, а также продукцию собственного изготовления», - рассказали в минсельхозпроде Бурятии.