Сельхозкооператив из Бурятии снабжает бойцов СВО машинами

Фермеры из Еравнинского района Бурятии – сельхозкооператив «Ульдурга» – продолжают оказывать гуманитарную помощь бойцам 37-й бригады.

Ранее СПК передал штурмовому батальону автомобиль Mitsubishi L200. Участники СВО уже получили технику и выразили благодарность.

«Это не первая помощь от кооператива. Ранее СПК уже отправлял бойцам микроавтобус, автомобиль «Нива», мотоцикл, а также продукцию собственного изготовления», - рассказали в минсельхозпроде Бурятии.