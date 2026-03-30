На автодороге «Байкал» установили шесть новых видеокамер

Госавтоинспекция Бурятии сообщает о включении функций фиксации выезда на встречную полосу на шести камерах в Кабанском районе и других участках трассы Р-258 «Иркутск - Улан-Удэ - Чита»:

387 км.+900 м.

380 км.+050 м.

361 км.+550 м.

351 км.+700 м.

345 км.+900 м.

343 км.+740 м.

Информация о камерах опубликована в телеграмм-канале «Полиция Бурятии». Штраф за нарушение составит 7500 руб.

Также передислоцированы две камеры, фиксирующие превышение скорости, в Улан-Удэ:

452 км. автомобильной дороги «Иркутск – Улан-Удэ – Чита»;

24 км. автомобильной дороги «Улан-Удэ – Романовка – Чита»

Всех водителей призывают соблюдать Правила дорожного движения, обращать внимание на дорожные знаки и проверять обновленную информацию о местах установки камер на сайте ГИБДД.