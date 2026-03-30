На автодороге «Байкал» установили шесть новых видеокамер
Госавтоинспекция Бурятии сообщает о включении функций фиксации выезда на встречную полосу на шести камерах в Кабанском районе и других участках трассы Р-258 «Иркутск - Улан-Удэ - Чита»:
387 км.+900 м.
380 км.+050 м.
361 км.+550 м.
351 км.+700 м.
345 км.+900 м.
343 км.+740 м.
Информация о камерах опубликована в телеграмм-канале «Полиция Бурятии». Штраф за нарушение составит 7500 руб.
Также передислоцированы две камеры, фиксирующие превышение скорости, в Улан-Удэ:
452 км. автомобильной дороги «Иркутск – Улан-Удэ – Чита»;
24 км. автомобильной дороги «Улан-Удэ – Романовка – Чита»
Всех водителей призывают соблюдать Правила дорожного движения, обращать внимание на дорожные знаки и проверять обновленную информацию о местах установки камер на сайте ГИБДД.