В Улан-Удэ стартовала запись детей в 1-й класс

Приемная кампания для будущих первоклассников пройдет с 1 апреля по 30 июня, а также с 6 июля по, ориентировочно, 5 сентября. Вторая часть кампании, в основном, предназначена для детей, которые не проживают на участке, закрепленном за конкретной школой.Муниципальные школы открыли 5886 вакантных мест. Окончательное число первоклассников станет известно в сентябре.Сейчас заявление родители могут подать через портал Госуслуг, лично в школе, можно написать на электронную почту школы или направить заказное письмо (с уведомлением о вручении) по обычной почте. Кроме заявления надо представить ряд документов. Если в школе уже учится старший брат или сестра, то для использования права преимущественного приема ребенка надо сообщить об этом.Относится ли тот или иной дом к некой школе, надо узнавать на сайте этой школы. Как сообщила председатель Комитета по образованию мэрии Улан-Удэ Анна Батурина, при отсутствии мест для ребенка в школе по закрепленной к ней территории родителям должны предложить иную территориально удобную школу.В прошлом году в 1-й класс пошло более 6000 ребятишек. Текущие планы скромнее, рождаемость, как известно, давно падает. Минимальный возраст для записи в 1-й класс составляет шесть с половиной лет, без медицинских противопоказаний.По правилам, в классе должно быть 36 учеников. Ряд школ работает с переуплотнением, но от третьей смены город ушел.В сентябре 2026 года планируется открыть новую школу в центре города. Но она не будет самостоятельной – ее присоединят к существующей школе в качестве дополнительного здания (стоит выбор либо «вторая» школа, либо «четвертая»). Пока здание не передано муниципалитету по концессионному соглашению.Как отметила Анна Батурина, о поступлении в первый класс в комитете проводят консультации (ул. Советская, 23, каб. 25), тел. 21-24-55, 21-24-89).