Общество 30.03.2026 в 13:05

В Улан-Удэ стартовала запись детей в 1-й класс

Число мест в первых классах снизилось
A- A+
Текст: Петр Санжиев
В Улан-Удэ стартовала запись детей в 1-й класс
Фото: «Номер один»
Приемная кампания для будущих первоклассников пройдет с 1 апреля по 30 июня, а также с 6 июля по, ориентировочно, 5 сентября. Вторая часть кампании, в основном, предназначена для детей, которые не проживают на участке, закрепленном за конкретной школой. 

Муниципальные школы открыли 5886 вакантных мест. Окончательное число первоклассников станет известно в сентябре. 

Сейчас заявление родители могут подать через портал Госуслуг, лично в школе, можно написать на электронную почту школы или направить заказное письмо (с уведомлением о вручении) по обычной почте. Кроме заявления надо представить ряд документов. Если в школе уже учится старший брат или сестра, то для использования права преимущественного приема ребенка надо сообщить об этом. 

Относится ли тот или иной дом к некой школе, надо узнавать на сайте этой школы. Как сообщила председатель Комитета по образованию мэрии Улан-Удэ Анна Батурина, при отсутствии мест для ребенка в школе по закрепленной к ней территории родителям должны предложить иную территориально удобную школу.

В прошлом году в 1-й класс пошло более 6000 ребятишек. Текущие планы скромнее, рождаемость, как известно, давно падает. Минимальный возраст для записи в 1-й класс составляет шесть с половиной лет, без медицинских противопоказаний. 

По правилам, в классе должно быть 36 учеников. Ряд школ работает с переуплотнением, но от третьей смены город ушел.

В сентябре 2026 года планируется открыть новую школу в центре города. Но она не будет самостоятельной – ее присоединят к существующей школе в качестве дополнительного здания (стоит выбор либо «вторая» школа, либо «четвертая»). Пока здание не передано муниципалитету по концессионному соглашению. 

Как отметила Анна Батурина, о поступлении в первый класс в комитете проводят консультации (ул. Советская, 23, каб. 25), тел. 21-24-55, 21-24-89). 
Теги
школа

Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru