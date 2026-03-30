В райцентре в Бурятии детскую площадку оккупировала избирательная собака

В поселке Заиграево в Бурятии люди пожаловались на агрессивную бездомную собаку, которая обосновалась на улице Таёжная. Животное живет там с зимы, а теперь подросло и бросается на прохожих.

По словам местных жителей, ребятишки не могут выйти на детскую площадку, чтобы поиграть. Одного ребенка собака уже укусила за палец.

«Она приняла двоих детей и их не трогает, остальным не даёт проходу – и детям, и взрослым. Не боится даже пугателя от собак. Можно ли принять меры? Она беспризорная», - пишут заиграевцы.

В отделе сельского хозяйства отметили, что обращение включили в заявку на отлов. Очевидцев просят обращаться по отлову по тел.: 8(30136)41106.