В Улан-Удэ резко упало количество электросамокатов в аренду

В прошлом году услуги по аренде электросамокатов в столице Бурятии предоставляли две фирмы. В сезоне-2026 осталась только фирма «Вуш». Она обещает ежедневно предлагать в аренду 800 самокатов.

Как отмечают в мэрии города, приближается уже пятый сезон аренды самокатов. Он продлится с 1 апреля по 31 октября. По словам Юрия Ткачева, председателя комитета по транспорту горадминистрации, есть 410 мест для размещения самокатов и их емкости хватит на все 800 электросамокатов от «Вуш». Фирма взяла эти точки в аренду по цене 200 руб./кв. м. От оператора ожидается поступление арендной платы на 1,4 млн рублей.

В городе определены 43 улицы, где скорость движения автоматически снижается оператором. В парках и целом ряде других мест города арендованные самокаты вообще не будут ездить, их отключат удаленно при въезде в запрещенные зоны – таковы правила, принятые в Улан-Удэ.

В возрасте младше 26 лет арендовать электросамокат у «Вуша» в городе не получится. По словам представителей фирмы, по итогам прошлого года средний возраст клиента в Улан-Удэ составил 28 лет, а средняя продолжительность передвижения 8 минут. Дефицита самокатов не ожидается.

Что касается цен, то они остались на уровне 2025 года. Примерно 25-50 руб. за старт (а то и ноль, в зависимости от условий поездки), а минута передвижения 7 руб.

К сожалению, немало клиентов бросают арендованные электросамокаты где захотят, а не паркуют на отведенной парковке. За это предусмотрен штраф 500-1000 руб. Раскошелиться придется также за езду вдвоем на одном самокате, пересечение дороги по пешеходному переходу, не спешившись, и другие нарушения.