Восточно-Сибирская железная дорога готова к пожароопасному периоду

Восточно-Сибирская железная дорога привела в состояние круглосуточной готовности пожарные поезда – специальные составы, оснащенные пожарно-спасательной техникой и средствами пожаротушения. В каждом поезде имеется более 120 тыс литров воды и пять тонн пенообразователя, сообщили в пресс-службе ВСЖД.Всего в границах магистрали эксплуатируются 19 таких спецсоставов, в зоне ответственности каждого из них находятся участки пути протяженностью от 100 до 150 км. В текущем году поезда дважды уже выезжали на тушение пожаров.Специалисты магистрали совместно с органами государственной власти регионов, местного самоуправления и надзорными ведомствами разработали комплекс противопожарных мероприятий.Ведется постоянная очистка полосы отвода железной дороги, охранных зон и защитных лесонасаждений от сухой травы, кустарников и деревьев, уборка порубочных остатков и валежника. С помощью специальных машин проводится расчистка просек и профилактическая опашка вдоль путей.