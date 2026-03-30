Жители Бурятии проваливаются под лед

С января текущего года в республике зафиксировали два провала граждан под лед на водоемах. Сначала на Байкале провалилось транспортное средство. Пассажир самостоятельно выбрался, но водитель погиб.

А недавно в Заиграевском районе на реке Уде мужчина переходил протоку. Лед не выдержал его веса, и гражданин утонул.

«Налицо пренебрежение мерами безопасности»", - говорит главный госинспектор ГИМС МЧС РФ по РБ Николай Зайцев.

Это происходит несмотря на постоянные предупреждения. Сейчас наступил период активного таяния ледового покрова водоемов. Передвижение по нему категорически запрещено. Уда уже вскрылась на протяжении 20-30 километров, где-то видна текущая вода, полыньи. Селенга в районе микрорайона Дивизионный в Улан-Удэ тоже уже показала открытую воду. Вскоре лед тронется, стартует ледоход.

В ближайшие дни ожидается ветреная погода, которая также способствует разрушению льда, его подвижкам от ветровой нагрузки. В это время важно особое внимание уделить детям. Они не понимают как опасен сейчас лед, выходят на него, начинают прыгать, бросать камни. Для воздействия на родителей, чьи дети находятся на водоемах без контроля, нерадивых пап и мам штрафуют.