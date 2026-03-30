В Улан-Удэ обновляют учреждения культуры

Мэр Улан-Удэ рассказал о произошедших в сфере культуры столицы Бурятии изменениях в прошлом году и о планах дальнейшего развития.– В сфере культуры продолжаем обновлять материально‑техническую базу наших учреждений. Провели капитальный ремонт здания филиала Дома культуры «Авиатор» в микрорайоне Солдатский. Детские школы искусств получили новые музыкальные инструменты и оборудование, – сообщил Игорь Шутенков в своем отчете за 2025 год на сессии горсовета.В этом году будет обновлена библиотека в мкр. Загорск. Ее пространство будет стилизовано под футуристический аэропорт. Капитальный ремонт ждет и библиотеку им. Гайдара на ул. Геологическая. На ее базе будет создан детский культурно-просветительский центр.Принято решение о выделении средств на разработку проектно-сметной документации для ремонта Городского культурного центра.– В конкурсах и фестивалях различного уровня звания гран-при удостоены 30 конкурсантов. Детская школа искусств №1 в прошлом году признана лучшей на Дальнем Востоке, – отметил результаты развития сферы мэр Улан-Удэ.