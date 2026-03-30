Общество 30.03.2026 в 14:44

«Чьего ребенка я похоронила?»

Сибирячка, обвинившая роддом в подмене младенца, добилась повторной проверки
Текст: КП-Новосибирск
Фото: предоставлено Дарьей
Дарья Лузина – многодетная мать из Сибири: уже почти два года она пытается выяснить, действительно ли ее ребенок умер в роддоме. Как сообщает КП-Новосибирск, Дарья рожала в поселке Хандыга в Республике Саха-Якутия.

- Я забеременела в 17 лет от парня, с которым встречалась три года, - рассказала КП-Новосибирск Дарья. – Мне сделали кесарево, сказали, что родилась девочка. И это первая странность: на УЗИ мне говорили, что у меня будет мальчик. Потом врач, принимавшая у меня роды, заявила: «Ты родила монстра! Она не выживет». А спустя три дня мне сказали, что мой ребенок умер.

Дарья похоронила умершую девочку, но сомнения в том, что это не ее ребенок, ее не покидали. А вскоре после родов ее ждал новый удар: они расстались с парнем, от которого девушка забеременела. Позже она встретила другого мужчину, родила двух сыновей и дочку. Однако мысли о том, что у нее может быть еще один ребенок, не оставляли женщину. И в 2024 году она обратилась в роддом, запросила медицинскую документацию об умершей девочке, и вопросов стало еще больше.

- Мне прислали копии документов: там написано, что ребенок был с множественными пороками развития, у него колени вывернуты назад, правая нога длиннее левой, деформация верхних конечностей, некроз кишечника, - перечисляет Дарья то, что написано в документации (она есть в распоряжении редакции КП-Новосибирск). - Но та девочка, тело которого мне выдали, внешне была абсолютно обычной, никаких патологий не было. И у меня возникает вопрос: чьего ребенка похоронила и чью документацию получила?

Есть и другой момент: на фото у врача, которая принимала роды, Дарья увидела мальчика, который, с ее слов, очень похож на родных ее бывшего парня. Имеет ли он какую-то связь с историей сибирячки, для многодетной мамы так и остается вопросом.

Дарья обратилась в СК, была проведена эксгумация тела похороненной девочки и ДНК-экспертиза. Ее результат – сибирячка похоронила свою дочь, но у самой сибирячки есть вопросы к выводам экспертов.

- Дело в том, что девочка похоронена рядом с моим папой, останки могли перепутать. Я попросила предоставить мне изъятые материалы, чтобы я могла провести в другом центре повторную экспертизу ДНК. Но мне отказали: объяснили это тем, что все материалы были использованы. Кроме того, мне не предоставили видеозапись самой эксгумации.

Дарья написала жалобу главе СК Александру Бастрыкину, и недавно получила ответ (он есть в распоряжении редакции):

- Будет проведена повторная проверка: очень надеюсь, что проведут новую экспертизу ДНК, - говорит Дарья.

Все новости

В минсельхозе Бурятии назначили нового первого замминистра
30.03.2026 в 17:23
Павел Воля выступит с большим стендапом в Улан-Удэ!
30.03.2026 в 17:17
В Улан-Удэ торжественно выписали маму и ее десятого ребенка
30.03.2026 в 17:12
В Улан-Удэ выросли обеспеченность спортобъектами и доля занимающихся спортом горожан
30.03.2026 в 17:06
Перевалы Прибайкальского района Бурятии занесло
30.03.2026 в 17:01
Значки ГТО продавали за тысячу рублей
30.03.2026 в 16:43
В Усть-Орде затопило больницу
30.03.2026 в 16:20
В Улан-Удэ 3-летний мальчик выпал из окна, пока мама и бабушка спали
30.03.2026 в 16:15
Фермеры Бурятии обсудили развитие агропромышленного комплекса
30.03.2026 в 16:13
В вузе Бурятии перенесли День открытых дверей из-за отключения воды
30.03.2026 в 15:40
ЗУРХАЙ
с 25 по 31 марта

Читайте также
Павел Воля выступит с большим стендапом в Улан-Удэ!
30.03.2026 в 17:17
В Улан-Удэ торжественно выписали маму и ее десятого ребенка
Родных на выписке встретил старший сын
30.03.2026 в 17:12
В Улан-Удэ выросли обеспеченность спортобъектами и доля занимающихся спортом горожан
Игорь Шутенков рассказал о развитии спорта в столице Бурятии
30.03.2026 в 17:06
Перевалы Прибайкальского района Бурятии занесло
Наблюдаются сильные осадки и ветер
30.03.2026 в 17:01
