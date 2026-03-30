Над ДФО накрылся спутник телевидения

Миллионы российских абонентов в Дальневосточном и Сибирском федеральных округах продолжают оставаться без спутникового ТВ-сигнала после аварии спутника «Экспресс-АТ1», произошедшей в начале марта. Об этом сообщает «Коммерсант». Причиной инцидента считают отказ системы электропитания на борту космического аппарата. В результате этого потеряли доступ к телевидению примерно 4,5 миллиона человек в ДФО и СФО, что мешает им получать актуальную информацию и новости.

По предварительным оценкам специалистов, создание и запуск нового спутника, способного заместить «Экспресс-АТ1», может занять от шести до девяти лет. Об этом говорится в письме общественной организации «Честный промышленник» к депутатам Госдумы, в котором выражается обеспокоенность по поводу негативных последствий для информирования населения региона и обеспечения стабильности вещания.

Это происшествие вызывает серьезные вопросы о надежности спутниковых систем и их важности для региональной безопасности и информационной доступности, отмечается в письме.