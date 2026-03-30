В Улан-Удэ пассажирам обещают скидку на посещение музея

В Улан-Удэ объявили акцию для пассажиров муниципального автобуса № 37. Люди смогут получить скидку в 10% на посещение Этнографического музея на Верхней Березовке.

Добраться до музея необходимо на автобусе МУП «Городские маршруты». Скидка будет доступна с 28 марта по 5 апреля включительно.

«Любой посетитель, приехавший на муниципальном автобусе маршрута № 37, получит 10-процентную скидку на вход в музей при предъявлении автобусного билета», - пояснили в МУП «Городские маршруты».