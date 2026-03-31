Жители Улан-Удэ платят за воздух

Председатель совета дома одной из улан-удэнских многоэтажек пытается разобраться с тарифообразованием на содержание и текущий ремонт МКД. А также с тем, как перестать платить управляющей организации за неоказанные услуги. Описываемая в статье ситуация реальна, о чем свидетельствуют подлинные даты и номера документов. Проблемы, с которыми столкнулись жители, типичны и требуют решения. Цель наших публикаций - выявить общие недостатки, характерные для ЖКХ Улан-Удэ, и не допускать их впредь.11 марта 2026 года Госдума приняла законы, направленные на усиление государственного контроля за тарифообразованием в сфере ЖКХ. Председатель российского парламента Вячеслав Володин отметил, что «в прошлом году в результате проверок удалось вернуть жителям около 110 млрд рублей из суммы необоснованно завышенных тарифов».Теперь, согласно принятым законам, антимонопольная служба сможет самостоятельно пересматривать предельные уровни тарифов. Для должностных лиц в области государственного регулирования тарифов усиливается ответственность. Так, за невыполнение соответствующих предписаний руководителей ждет дисквалификация. Кроме того, кандидатуры руководителей региональных органов тарифного регулирования теперь необходимо согласовывать с антимонопольным органом.Ну а мы разберемся, как обстоят дела с тарифообразованием на содержание и текущий ремонт МКД, а также с тем, кто и как стоит на страже жилищного законодательства РФ в столице Бурятии. Рассмотрим ситуацию на примере одного из многоквартирных домов по ул. Ключевской, который находится под управлением одной из управляющих организаций.В 2016 году жители дома по ул. Ключевской потребовали от своей управляющей организации отремонтировать отмостку дома, поскольку она разрушалась, поставить нормальные стекла в подъездах и пр. Был составлен соответствующий акт. Жильцы уверены – взимать плату за содержание этих объектов управляющая компания не имела права, поскольку услуги по факту не оказывались. Однако с жителей продолжали собирать деньги в полном объеме. А обращение собственников с требованием проведения перерасчета компания проигнорировала.Председатель совета дома Михаил Акимов написал обращение на имя прокурора Октябрьского района г. Улан-Удэ. В обращении он указал, что обратился в управляющую организацию с заявлением о проведении перерасчета платы за невыполненные работы и услуги по содержанию и текущему ремонту отмостки фундамента многоквартирного дома. Основанием для обращения в «управляшку» стал акт нарушения качества или превышения установленной продолжительности перерыва в оказании услуг от 23 декабря 2024 года.В своих обращениях активист опирался на п. 16 «Правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность» (Постановление Правительства РФ от 13 августа 2006 № 491, далее - Правила № 491), а также на п. 15 Правил № 491 и раздел Х Постановления Правительства РФ № 354 (далее - Правила № 354) «Порядок установления факта предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность». При этом к своему заявлению в управляющую компанию Михаил приложил акт осмотра дома от 30.03.2016, в котором было указано на необходимость текущего ремонта отмостки.- В соответствии с п. 91 Правил № 354 перерасчет должны сделать в течение десяти рабочих дней после получения письменного заявления. Однако управляющая организация отказала в перерасчете со ссылкой на то, что акт не является основанием для перерасчета. Якобы уведомления о нарушении качества услуг не поступали, как и заявки на этот вид текущего ремонта. При этом ссылка на существующий акт осмотра дома от 2016 года в ответе отсутствовала, - разводит руками Михаил Акимов.Вместе с тем та же управляющая организация при обращении ранее, в 2023 году, сообщала, что снижение платы может быть выполнено только на основании акта нарушения качества услуг. Парадокс, да и только…В это же время, в 2023 году, совет дома подал заявление в управляющую компанию о том, что к 9 октября 2023 ремонт отмостки и другие работы уже должны были закончиться, так как планировались на весну-лето 2023.В итоге получилось так, что были и уведомления, и заявки, и план работ по устранению указанных в акте недостатков. Только вот обещанного ремонта жильцы так и не дождались.Потеряв надежду на то, что управляющая компания когда-либо возьмется за ремонт, совет дома обратился в управление муниципальной жилищной инспекции (УМЖИ) г. Улан-Удэ.В декабре 2024 года жильцы получили ответ от УМЖИ. Людям сообщили, что инспекция провела выездную проверку по соблюдению требований правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда. Сотрудники инспекции осмотрели общее имущество многоквартирного дома и выявили ненадлежащее содержание отмостки и приямка (в частности, просадку и разрушение), ненадлежащее содержание окон в подъезде № З (сборное остекление, наличие щелей, загрязнение). Все это - нарушение обязательных требований Постановления Госстроя РФ от 27 сентября 2003 года № 170 (далее - Правила № 170).МЖИ выдало управляющей компании предписание об устранении. Материалы выездной проверки направили в Госстройжилнадзор для решения вопроса о возбуждении административного производства.Казалось бы, справедливость есть, и она восторжествует. Однако это стало только началом мытарств председателя и членов совета этого дома.Несмотря на выданное предписание и допущенные нарушения, управляющая организация не только не собиралась менять размер платы за оказываемые услуги, но и, полностью игнорируя законные требования собственников жилья, запретила своим представителям присутствовать на осмотрах и подписывать акты нарушения качества услуг.- До сих пор не реализованы акты нарушения качества за 25 апреля 2023, 17 апреля 2024, 6 ноября 2024, 23 декабря 2024, 14 февраля 2025. При этом управляющая компания даже не проверила факты нарушения качества услуг. В то же время все эти документы зарегистрированы в журнале регистрации этой организации, - отмечает Михаил Акимов.Однако в соответствии с п. 110(1) Правил № 354, если управляющая организация по заявлению собственника не провела проверку в срок, установленный в п. 108 Правил № 354 (не позднее двух часов с момента получения сообщения о нарушении качества услуги), заявитель вправе составить акт проверки качества услуг в отсутствие представителя УО. В таком случае акт подписывают не менее чем два собственника и председатель совета МКД. Что и сделал совет дома.Все, на первый взгляд, просто: исполняй жилищное законодательство и приноси пользу жильцам. Но МЖИ г. Улан-Удэ в своем предписании по какой-то причине не возложила обязанность на управляющую организацию исключить из платежек плату за услугу по обслуживанию отмостки и содержанию окон, а также провести перерасчет за период с 30.03.2016 по 23.12.2024 за ненадлежащее содержание окон и отмостки и приямка.Кроме того, в ответе УМЖИ также было указано, что управляющая компания прошла проверку на готовность к отопительному сезону 2024 - 2025. «Управляшка» показала МЖИ план мероприятий и акт проверки готовности к отопительному периоду, а также паспорт готовности.Председатель совета дома не мог понять, как орган муниципального жилищного надзора смог совместить ненадлежащее содержание отмостки и приямка, ненадлежащее содержание окон в подъездах с наличием подписанного паспорта готовности дома к зиме, а также утвержденных актов приемки выполненных работ?Ведь паспорт готовности дома к зиме в соответствии с прил. 9 Постановления Госстроя РФ № 170 от 23 сентября 2003 подписывается представителями собственников МКД. Но жители этот паспорт даже не видели.Михаил Акимов говорит, что собственники вправе требовать безвозмездного устранения недостатков в оказании услуги, касающейся содержания отмостка, по вине управляющей организации. Расходы на ремонт «управляшка» обязана произвести единолично. Жители же при обнаружении недостатков выполненной работы (оказанной услуги) вправе потребовать либо безвозмездного устранения недостатков выполненной работы (оказанной услуги), либо соответствующего уменьшения цены выполненной работы (оказанной услуги). Об этом же говорится в договоре управления дома с управляющей организацией.Однако обращения в органы надзора и контроля не помогли совету дома исключить плату за неоказанные услуги. Может быть, произошла какая-то ошибка с нарушением качества услуг или случайность? Где искать причину случившегося?Активисты ждут реакции от местных властей и надзорных органов. А также призывают улан-удэнцев заявить о своих правах. О том, как проводится предварительное планирование работы УО по управлению домом, как формируются тарифы на текущий ремонт и другом, читайте в наших следующих публикациях.