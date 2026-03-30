Общество 30.03.2026 в 15:40
В вузе Бурятии перенесли День открытых дверей из-за отключения воды
Без блага цивилизации останутся три улицы
Текст: Карина Перова
В Улан-Удэ завтра, 31 марта, три улицы на несколько часов останутся без холодной воды. На ул. Ключевская, 72б будут ремонтировать водопроводный узел.
Как отметили в МУП «Водоканал», блага цивилизации не будет с 9:30 до 18:00 по следующим адресам:
Добавим, в связи с этим во ВСГУТУ перенесли День открытых дверей. Мероприятие теперь пройдет 2 апреля.
Телефон диспетчерской службы «Водоканала»: 44-00-00, 44-10-33.