30.03.2026

Фермеры Бурятии обсудили развитие агропромышленного комплекса

На стратегической сессии был предложен ряд интересных инициатив
Текст: Андрей Константинов
27 марта в БГСХА прошла стратегическая сессия «АПК Бурятии: новый взгляд на традиции», собравшая более 160 участников из числа фермеров, представителей науки и власти. Мероприятие стало одним из подготовительных этапов к форуму «Бурятия сегодня. Бурятия завтра!», который состоится 17 апреля.

Как сообщили в пресс-службе правительства РБ, на сессии работали три секции по основным направлениям: растениеводство, животноводство и развитие малого агробизнеса.

Так, на секции по малому агробизнесу участники предложили разработать стратегию развития сельхозкооперативов в Бурятии. Кооперация, по мнению фермеров, способна объединить усилия мелких производителей и сделать их продукцию более конкурентоспособной. А для дальнейшего развития необходим выход на второй уровень - агроагрегаторы, которые будут аккумулировать продукцию от кооперативов, обеспечивать переработку, упаковку и выход на крупные рынки сбыта. Такой подход позволит фермерам не думать о логистике и сбыте, а сосредоточиться на производстве качественной продукции.


В свою очередь, растениеводы обратили внимание на вопрос кадров и пересмотр мер господдержки в пользу развития семеноводства. Прозвучало предложение усилить поддержку местного семеноводства, адаптированного к климату Бурятии.

Животноводы подняли вопрос производства и переработки конины. С закрытием казахстанского рынка производители столкнулись с необходимостью развивать внутренний рынок. Участники отметили, что в республике практически нет предприятий, выпускающих чистую конину и на сегодня это открытая ниша, которую можно занять.

- Для увеличения поголовья необходимо покупать качественный местный племенной табун, но меры поддержки сейчас предусмотрены только для тяжеловозных пород. А мы хотим развивать наших, местных, адаптированных к нашим условиям лошадей. И именно на таких стратегических сессиях зарождается обратная связь. Мнение фермеров учитывается, правительство слышит нас. Самое главное в нашем деле – диалог, - поделился фермер из Еравнинского района Сынге Цыренов.


- Все идеи мы структурируем, определим наиболее важные, актуальные, которые требуют незамедлительных действий. Дополнительно к тем, которые были у нас в рамках открытого правительства и проекта «Наша Бурятия», Минсельхозпрод берет в проработку все вопросы и инициативы. Полагаю, что все хорошие идеи в ближайшую пятилетку будут реализованы, - подвел итог работы стратсессии заместитель министра сельского хозяйства Тимур Гомбоев.

Фото: пресс-служба правительства РБ
