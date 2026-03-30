В Улан-Удэ 3-летний мальчик выпал из окна, пока мама и бабушка спали

В Улан-Удэ следователь СК устанавливает обстоятельства падения 3-летнего мальчика из окна квартиры на четвертом этаже. Напомним, ЧП случилось накануне на улице Лебедева. Ребенок поступил в ДРКБ с черепно-мозговой травмой и переломом бедренной кости. Его состояние крайне тяжелое. Сейчас врачи борются за его жизнь.

Предварительно, малыш проживал в квартире вместе с матерью и бабушкой. Днем, пока взрослые спали, ребенок на кухне взобрался на подоконник, открыл пластиковое окно, оперся на москитную сетку, не выдержавшую его вес, и вместе с ней выпал наружу. Родственники, проснувшись, увидели открытое окно и лежащего внизу малыша.

«В настоящее время по данному факту проводятся процессуальные мероприятия, направленные на установление полной картины происшествия», - прокомментировали в СУ СКР по Бурятии.

В МВД по РБ ранее сообщали, что семья благополучная, на учете не состоит. Инспекторы по делам несовершеннолетних проводят проверку.