В Усть-Орде затопило больницу

Текст: Иван Иванов
Фото: канал губернатора Иркутской области Игоря Кобзева в МАХ

В Иркутской области начались подтопления из-за талых вод. По состоянию на середину дня 30 марта затоплено 98 приусадебных участков, 4 жилых дома и 1 социально значимый объект. Об этом сообщил своем телеграм-канале губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Наиболее пострадавшими районами стали Иркутский, Усольский, Эхирит-Булагатский и Ольхонский.

На местах происшествий ведутся работы по откачке воды и очистке водоотводных каналов. В частности, в Хомутово углубляют канавы и вскрывают дорожное полотно для улучшения стока талых вод. В Еланцах расчищают сточные каналы ручьев, водоотводные канавы и водопропускные трубы.

Подтопленное подвальное помещение областной больницы № 2 в Усть-Ордынском было оперативно осушено. Учреждение работает в обычном режиме. Ранее 10 пациентов были временно переведены в другие медучреждения на случай отключения электричества, однако ситуация стабилизировалась.

Для мониторинга обстановки задействована беспилотная авиация МЧС. В готовности находятся 4 пункта временного размещения людей на 1800 человек. При ухудшении ситуации рекомендуется звонить по номеру 112.

