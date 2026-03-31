Вопрос: «Что дает статус ветерана боевых действий и как его получить?» Дмитрий Алексеевич, Северобайкальск.

Статус ветерана боевых действий дает право на ряд социальных гарантий. Получить его могут военнослужащие, участвовавшие в специальной военной операции (в том числе призванные по мобилизации), а также добровольцы, вступившие в добровольческие формирования для содействия Вооруженным Силам России.

Какие льготы предоставляет статус

Ветеранам боевых действий положены:

льготы по пенсионному обеспечению;

компенсация 50% расходов на оплату жилого помещения и взносов на капремонт;

первоочередная установка квартирного телефона;

преимущество при вступлении в жилищные, гаражные кооперативы и первоочередное право на получение садовых или огородных участков;

после выхода на пенсию — сохранение права на медицинскую помощь в тех же организациях, где были прикреплены во время работы;

обеспечение протезами (кроме зубных) и протезно-ортопедическими изделиями;

использование ежегодного отпуска в удобное время, а также дополнительный отпуск без сохранения зарплаты до 35 дней в году;

преимущественное пользование услугами связи, культуры и спорта, внеочередное приобретение билетов;

право на профессиональное обучение за счет работодателя.

Если на момент мобилизации гражданин уже имел статус ветерана боевых действий, он продолжает получать эти льготы во время службы.

Кто имеет право на статус

Как получить удостоверение

Оформить удостоверение можно как с момента начала участия в спецоперации, так и в любое время после этого. Военнослужащему необходимо подать рапорт командиру части, мобилизованные и добровольцы обращаются в военкомат по месту жительства или в МФЦ. К заявлению прилагаются документы, подтверждающие участие в СВО. После принятия решения выдается удостоверение установленного образца.