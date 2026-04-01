Весенняя усталость: как помочь организму?

Вопрос: «Каждую весну чувствую слабость, шелушится кожа, выпадают волосы. Говорят, это авитаминоз. Как с ним бороться?» Марина, Улан-Удэ.

Весной многие из нас сталкиваются с упадком сил, сухостью кожи, ломкостью ногтей и волос. Это не болезнь в строгом смысле, а следствие того, что за зиму организм исчерпал запасы витаминов и микроэлементов. Чтобы вернуть бодрость, не обязательно сразу бежать в аптеку за дорогими добавками — часто достаточно скорректировать рацион и режим.

Что важно сделать:

1. Сбалансировать питание. Включите в меню больше сезонных овощей и зелени: капусту (квашеную — отличный источник витамина С), редис, шпинат, зелёный лук. Добавьте кисломолочные продукты (кефир, творог), нежирное мясо, рыбу, яйца. Не забывайте про орехи и растительные масла — они содержат витамин Е и полезные жиры.

2. Восполнить витамин D. Его дефицит зимой и ранней весной наблюдается у большинства жителей нашей полосы. Если нет возможности часто бывать на солнце, посоветуйтесь с врачом о приёме витамина D в профилактической дозе.

3. Пить достаточно воды. Часто усталость и сухость кожи связаны с обезвоживанием. Старайтесь выпивать 1,5–2 литра чистой воды в день.

4. Больше двигаться и бывать на свежем воздухе. Даже короткая прогулка в обеденный перерыв улучшает кровообращение и настроение.

5. Не забывать о полноценном сне. В период перестройки организма особенно важно спать не менее 7–8 часов.

Если же слабость и другие симптомы сохраняются более двух недель, лучше обратиться к терапевту: возможно, причина не в сезонном дефиците, а в более серьёзном нарушении. И помните: все советы носят рекомендательный характер, а назначать препараты и витамины должен ваш лечащий врач.