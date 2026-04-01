01.04.2026

Весенняя усталость: как помочь организму?

Как бороться с авитаминозом
Текст: Номер один
Весенняя усталость: как помочь организму?

Вопрос: «Каждую весну чувствую слабость, шелушится кожа, выпадают волосы. Говорят, это авитаминоз. Как с ним бороться?» Марина, Улан-Удэ.

Весной многие из нас сталкиваются с упадком сил, сухостью кожи, ломкостью ногтей и волос. Это не болезнь в строгом смысле, а следствие того, что за зиму организм исчерпал запасы витаминов и микроэлементов. Чтобы вернуть бодрость, не обязательно сразу бежать в аптеку за дорогими добавками — часто достаточно скорректировать рацион и режим.

Что важно сделать:

1. Сбалансировать питание. Включите в меню больше сезонных овощей и зелени: капусту (квашеную — отличный источник витамина С), редис, шпинат, зелёный лук. Добавьте кисломолочные продукты (кефир, творог), нежирное мясо, рыбу, яйца. Не забывайте про орехи и растительные масла — они содержат витамин Е и полезные жиры.

2. Восполнить витамин D. Его дефицит зимой и ранней весной наблюдается у большинства жителей нашей полосы. Если нет возможности часто бывать на солнце, посоветуйтесь с врачом о приёме витамина D в профилактической дозе.

3. Пить достаточно воды. Часто усталость и сухость кожи связаны с обезвоживанием. Старайтесь выпивать 1,5–2 литра чистой воды в день.

4. Больше двигаться и бывать на свежем воздухе. Даже короткая прогулка в обеденный перерыв улучшает кровообращение и настроение.

5. Не забывать о полноценном сне. В период перестройки организма особенно важно спать не менее 7–8 часов.

Если же слабость и другие симптомы сохраняются более двух недель, лучше обратиться к терапевту: возможно, причина не в сезонном дефиците, а в более серьёзном нарушении. И помните: все советы носят рекомендательный характер, а назначать препараты и витамины должен ваш лечащий врач.

Все новости

В Бурятии браконьера поймали во время охоты на кабана
01.04.2026 в 10:19
В Улан-Удэ отправили в колонию двух «черных риелторов»
01.04.2026 в 10:02
«Сила Бурятии в единстве. Есть результат» - прошел форум Советского района
01.04.2026 в 09:58
Возведение Центра креативных индустрий в Улан-Удэ обернулось «уголовкой»
01.04.2026 в 09:48
В Бурятии представили нового главврача перинатального центра
01.04.2026 в 09:23
Весенняя усталость: как помочь организму?
01.04.2026 в 09:00
Гороскоп для жителей Бурятии на 1 апреля 2026 года
01.04.2026 в 06:02
Зурхай на среду, 1 апреля
01.04.2026 в 06:02
В Улан-Удэ «аквариумный» конфликт дошел до прокуратуры
01.04.2026 в 06:00
Жителям Бурятии напомнили о правилах бесплатного проезда детей в поездах
31.03.2026 в 17:42
ЗУРХАЙ
с 1 по 7 апреля

Читайте также
В Улан-Удэ отправили в колонию двух «черных риелторов»
Женщины обманули 37 человек
01.04.2026 в 10:02
Возведение Центра креативных индустрий в Улан-Удэ обернулось «уголовкой»
Фигурантом стал гендиректор подрядной организации
01.04.2026 в 09:48
В Бурятии представили нового главврача перинатального центра
Ранее Эдуард Афанасьев работал в Иркутске
01.04.2026 в 09:23
Гороскоп для жителей Бурятии на 1 апреля 2026 года
Астрологические советы для каждого знака зодиака
01.04.2026 в 06:02
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
