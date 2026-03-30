Общество 30.03.2026 в 16:43

Значки ГТО продавали за тысячу рублей

Мошенники в Якутии сделали ставку на востребованность награды среди абитуриентов
Текст: Иван Иванов
Фото: архив «Номер один»

В Якутске завершено расследование уголовного дела, связанного с незаконным сбытом официальных документов, подтверждающих сдачу нормативов комплекса ГТО. По данным МВД Якутии, два работника учреждения физической культуры и массового спорта организовали схему продажи поддельных удостоверений.

Информационный портал Sakhaday.ru сообщает, что обвиняемые, которым по 27 лет, действовали из «корыстных побуждений и личной заинтересованности». В результате деятельности злоумышленников было установлено около 30 человек, которые приобрели удостоверения, не приложив усилий к реальной сдаче нормативов. Стоимость одного такого документа составляла 1000 рублей.

Стоит отметить, что сдача нормативов ГТО предоставляет ряд преимуществ, включая возможность получения повышенной стипендии, дополнительные баллы при поступлении в учебные заведения, а также право на налоговый вычет. Материалы уголовного дела, обвинительный акт по которому был утвержден, уже направлены в суд для дальнейшего рассмотрения.

Теги
знак ГТО якутия

