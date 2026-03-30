Общество 30.03.2026 в 17:06

В Улан-Удэ выросли обеспеченность спортобъектами и доля занимающихся спортом горожан

Игорь Шутенков рассказал о развитии спорта в столице Бурятии
Текст: Андрей Константинов
В прошлом в Улан-Удэ после реконструкции и строительства был открыт 21 спортивный объект, сообщил мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков. Самые крупные: стадион «Забайкалец», волейбольный центр Эйс, региональный центр по хоккею «Байкал Арена» и спортивный центр «Тамир».

– Наша задача – предоставить жителям возможность для занятий физической культурой и спортом. Сегодня на территории города функционируют 750 спортивных сооружений. Обеспеченность объектами выросла на 3% и доля жителей, систематически занимающихся физической культурой и спортом, тоже на 3%, – заявил Игорь Шутенков во время итогового отчета на сессии городского совета.

Уровень обеспеченности спортивными сооружениями в городе вырос до 47,9%. А доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом – до 62,4%.

Продолжилось и обустройство мест для массового спорта во дворах, школах, парках. Открыто 13 спортивных площадок, еще три новых комплекса ГТО установлены по проекту «Спортмастер». Для централизованной заливки льда на хоккейных коробках закупили ледозаливочную машину «УМКА».

Результат работы по развитию спортивной инфраструктуры отражают спортивные победы городских спортсменов. На международных и российских турнирах представители спортшкол Улан-Удэ завоевали 883 медали различного достоинства. 34 спортсмена выполнили норматив «Мастер спорта России», двое стали «Мастерами спорта международного класса».
