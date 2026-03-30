В Улан-Удэ торжественно выписали маму и ее десятого ребенка

В Бурятии появилась еще одна мать-героиня. В Республиканском перинатальном центре 27 марта состоялась торжественная выписка мальчика, который стал десятым ребенком в семье.

У родителей, Юлии и Николая, теперь 5 девочек и столько же мальчиков. Маму и малыша на выписке встретил старший сын.

«Поздравляем с этим значимым и радостным событием! Желаем крепкого здоровья, благополучия, счастья и тепла вашему дому», - поздравили в перинатальном центре.