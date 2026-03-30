Общество 30.03.2026 в 17:12
В Улан-Удэ торжественно выписали маму и ее десятого ребенка
Родных на выписке встретил старший сын
Текст: Карина Перова
В Бурятии появилась еще одна мать-героиня. В Республиканском перинатальном центре 27 марта состоялась торжественная выписка мальчика, который стал десятым ребенком в семье.
У родителей, Юлии и Николая, теперь 5 девочек и столько же мальчиков. Маму и малыша на выписке встретил старший сын.
«Поздравляем с этим значимым и радостным событием! Желаем крепкого здоровья, благополучия, счастья и тепла вашему дому», - поздравили в перинатальном центре.