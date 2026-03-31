В Бурятии устроили лесной пожар, когда сжигали порубочные остатки

В Кяхтинском районе Бурятии накануне из-за неосторожного обращения с огнем случился лесной пожар. Площадь возгорания составила 6 га, его удалось ликвидировать. На тушении работали 8 человек лесной охраны и 3 единицы техники.

«Проводятся мероприятия по установлению виновного лица. По нашим данным, лесопользователь сжигал порубочные остатки, огонь начал бесконтрольно распространятся. О возгорании сообщили военнослужащие пограничных войск. Огнеборцы, благодаря слаженной работе, не допустили переброса пламени на сопредельное государство – Монголию», - пояснил начальник отдела охраны, защиты лесов РАЛХ Александр Белоусов.

Действующих пожаров в республике не зарегистрировано. Первый в этом сезоне лесной пожар случился 29 марта в Закаменском районе.

За несоблюдение правил пожарной безопасности в лесах грозит административная ответственность. Обо всех правонарушениях лесного законодательства можно сообщать на горячую линию лесной охраны – 20-44-44. За достоверную информацию о поджигателях леса предусмотрено денежное вознаграждение.

Напомним, с 30 марта в Бурятии действует режим повышенной готовности.