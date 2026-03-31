Общество 31.03.2026 в 09:47

Улан-удэнца несколько месяцев обрабатывала «помощница» в оформлении кредитов

В итоге мошенница повесила на него крупный долг, оставив без обещанных денег
Текст: Карина Перова
«Помощница» в оформлении кредитов несколько месяцев «обрабатывала» доверчивого жителя Улан-Удэ. Мошенница развела мужчину почти на 1,4 млн рублей.

Все началось ровно год назад. Горожанину срочно понадобились деньги, однако банк отказал в выдаче кредита. Тогда он сообщил о неудаче своему знакомому. Последний поделился номером телефона человека, который мог оказать содействие в получении крупной суммы.

В марте 2024 года улан-удэнец позвонил по указанному номеру. Собеседником оказалась девушка. Она заявила: чтобы оформить займ до 10 миллионов рублей, нужно создать искусственный оборот средств – последовательно оформлять кредиты и переводить деньги между своими счетами.

Мужчина «клюнул» и предоставил мошеннице фотографии своих банковских карт, паспортные данные и продиктовал поступавшие ему коды подтверждения из банков. Неустановленная аферистка несколько месяцев дистанционно оформляла на его имя несколько кредитов, используя полученные сведения. Сам мужчина в этом не участвовал и о реальном количестве оформленных обязательств не знал.

О задолженностях ему стало известно, когда начали поступать уведомления от банков. Но «помощница» заверила, мол, все долги будут погашены, а он получит обещанную крупную сумму.

«В дальнейшем под различными предлогами у потерпевшего были списаны средства, включая денежные средства, внесённые им для пополнения собственных кредитных карт. В текущем году связь с собеседницей прекратилась, после чего гражданин осознал, что стал жертвой мошенников. Общая сумма причинённого ущерба составила 1 368 411 рублей», - заключили в МВД по Бурятии.

Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
