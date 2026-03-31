Бурятия снабдила Японию и Китай бабочками и жуками

В Бурятии сотрудники Россельхознадзора проводят фитосанитарный контроль партий зоологических коллекций, предназначенных для экспорта в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Так, в марте специалисты провели визуальный осмотр и оформили сопроводительные документы на 13 бабочек (отряд Lepidoptera). Образцы направили в Японию для проведения научных исследований.

Всего с начала года под контролем Россельхознадзора отправили: в Японию – 81 бабочку семейства Pieridae и 103 жука (отряд Coleoptera); в Китай – 700 бабочек семейства Pieridae.

Материалы для коллекций отобрали в Тункинском районе – в горах Восточного Саяна. Там высокое биоразнообразие, которое представляет научный интерес для энтомологических исследований.

«Все экспортные партии направлены почтовыми отправлениями в сопровождении фитосанитарных сертификатов, оформленных Управлением Россельхознадзора. Документы подтверждают карантинное фитосанитарное благополучие образцов и законность их происхождения», - отметили в надзорном ведомстве.