Общество 31.03.2026 в 10:03

Бурятия снабдила Японию и Китай бабочками и жуками

Их наловили в Тункинском районе
A- A+
Текст: Карина Перова
Бурятия снабдила Японию и Китай бабочками и жуками
Фото: Управление Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия

В Бурятии сотрудники Россельхознадзора проводят фитосанитарный контроль партий зоологических коллекций, предназначенных для экспорта в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Так, в марте специалисты провели визуальный осмотр и оформили сопроводительные документы на 13 бабочек (отряд Lepidoptera). Образцы направили в Японию для проведения научных исследований.

Всего с начала года под контролем Россельхознадзора отправили: в Японию – 81 бабочку семейства Pieridae и 103 жука (отряд Coleoptera); в Китай – 700 бабочек семейства Pieridae.

Материалы для коллекций отобрали в Тункинском районе – в горах Восточного Саяна. Там высокое биоразнообразие, которое представляет научный интерес для энтомологических исследований.

«Все экспортные партии направлены почтовыми отправлениями в сопровождении фитосанитарных сертификатов, оформленных Управлением Россельхознадзора. Документы подтверждают карантинное фитосанитарное благополучие образцов и законность их происхождения», - отметили в надзорном ведомстве.

Теги
Россельхознадзор

Все новости

Гороскоп для жителей Бурятии на 6 апреля 2026 года
06.04.2026 в 00:01
Спортсмены из Бурятии могут пройти кастинг на ТВ-шоу «Суперниндзя»
05.04.2026 в 17:20
Православные жители Бурятии отметили вербное воскресенье
05.04.2026 в 17:18
Роскачество рекомендует жителям Бурятии мыть яйца
05.04.2026 в 16:27
Монголию захлестнуло контрафактное топливо
05.04.2026 в 16:12
Бурятия занимает 50 место в рейтинге по строительству жилья
05.04.2026 в 16:09
Китайцы построят в Забайкалье умный погранпереход
05.04.2026 в 13:53
В Иркутске закрываются рестораны
05.04.2026 в 13:50
«Посигналь, если знаешь бурятский»
05.04.2026 в 13:37
Улан-Удэ готовится к цветочному буйству
05.04.2026 в 13:21
ЗУРХАЙ
с 1 по 7 апреля

Читайте также
Гороскоп для жителей Бурятии на 6 апреля 2026 года
Астрологические советы для каждого знака зодиака
06.04.2026 в 00:01
Православные жители Бурятии отметили вербное воскресенье
Праздник Входа Господня в Иерусалим
05.04.2026 в 17:18
Роскачество рекомендует жителям Бурятии мыть яйца
Так накануне Пасхи можно будет гарантированно избежать пищевых отравлений
05.04.2026 в 16:27
В Иркутске закрываются рестораны
Сразу четыре гастрономических заведений объявили о закрытии
05.04.2026 в 13:50
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru