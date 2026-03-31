31.03.2026 в 10:11

В Монголии изберут нового премьер-министра

Депутаты Великого Хурала Монголии поддержали кандидатуру Ням-Осорын Учрала
Текст: Иван Иванов
На заседании Постоянного комитета Великого Государственного Хурала по государственному устройству был рассмотрен вопрос о назначении Ням-Осорын Учрала на должность премьер-министра Монголии. Об этом сообщает портал «Монцамэ». 

В соответствии с Конституцией страны, глава государства вносит кандидатуру на пост премьер-министра по предложению партии или коалиции, обладающей большинством в парламенте. Руководитель администрации президента А. Уйлстугулдур представил на рассмотрение предложение президента о назначении Н. Учрала премьер-министром.

В ходе обсуждения члены комитета задали вопросы и получили необходимые разъяснения. По итогам голосования предложение поддержали 95,8% членов комитета. Теперь кандидатура Ням-Осорын Учрала будет вынесена на рассмотрение Великого Государственного Хурала.

Ранее премьер-министр Монголии Гомбожавын Занданшатар подал заявление об отставке по собственному желанию. Как объяснил чиновник, это решение было принято им «по причине геополитической напряженности и связанных с ней экономических трудностей, а также проблем в работе государственных институтов на парламентском уровне».
