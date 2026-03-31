Общество 31.03.2026 в 10:17

Операторы введут плату за VPN-сервисы

Обсуждается лимит в 15 гигабайт международного трафика в месяц
Текст: Иван Иванов
Операторы введут плату за VPN-сервисы
Как рассказали Forbes три источника, глава Минцифры Максут Шадаев провел два совещания с бизнесом. На первом присутствовали представители крупных операторов связи, на втором — цифровых платформ (таких как VK, Ozon, «Авито», Wildberries, «Яндекс») и интернет-ретейла. Максут Шадаев попросил принять меры против использования их клиентами средств обхода блокировок. В частности, операторов связи он попросил ввести плату за использование более 15 Гб международного трафика в месяц на мобильных сетях, сообщил источник Forbes, знакомый с ходом обсуждения. Еще один собеседник из телекоммуникационной отрасли подтвердил это, добавив, что такая опция должна заработать до 1 мая.

Источник Forbes на IT-рынке и собеседник из крупной интернет-компании рассказали, что платформы обязаны будут ограничить использование своих сервисов клиентами, заходящими через VPN. Один из источников добавил, что в ходе совещания Максут Шадаев не исключил также возможность введения административной ответственности за использование средств обхода блокировок, при этом министр выразил надежду, что удастся обойтись без этого.

В результате усиления налогового гнета в 2026 в очередной раз пострадает малый и средний бизнес, который продолжает использовать иностранные мессенджеры для связи со своими покупателями, поскольку они позволяют поддерживать надежную обратную связь с клиентами. И главное - никто не объясняет, зачем так последовательно усложняют и так сложную и тяжелую жизнь россиянам?

