Общество 31.03.2026 в 10:46

В «сотых» в Улан-Удэ под автомобилем провалился асфальт

Яма образовалась возле «Патриота»
Текст: Карина Перова
В «сотых» в Улан-Удэ под автомобилем провалился асфальт
Фото: Весь Улан-Удэ

В сотых кварталах в Улан-Удэ 29 марта на дороге по улице Ринчино под автомобилем провалился асфальт. Все случилось возле «Патриота».

Водителю понадобилась помощь других автомобилистов. Его иномарка «Nissan Tiida» получила повреждения.

В прокуратуре Октябрьского района по факту разрушения части дорожного полотна организовали проверку.

«Надзорным органом будет дана оценка исполнению требований законодательства о безопасности дорожного движения», - отметили в ведомстве.

