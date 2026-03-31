В «сотых» в Улан-Удэ под автомобилем провалился асфальт

В сотых кварталах в Улан-Удэ 29 марта на дороге по улице Ринчино под автомобилем провалился асфальт. Все случилось возле «Патриота».

Водителю понадобилась помощь других автомобилистов. Его иномарка «Nissan Tiida» получила повреждения.

В прокуратуре Октябрьского района по факту разрушения части дорожного полотна организовали проверку.

«Надзорным органом будет дана оценка исполнению требований законодательства о безопасности дорожного движения», - отметили в ведомстве.