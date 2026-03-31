Жительница Бурятии зарезала пожилую мать за ругань

В Бурятии будут судить жительницу села Поселье Иволгинского района, убившую свою пожилую мать. Трагедия случилась в ночь на 4 января.

Женщина жила вместе с матерью и своими несовершеннолетними детьми. В ту роковую ночь она выпивала с подругами в кафе и вернулась домой под утро. Родственница начала ее за это ругать.

Сельчанка же схватила кухонный нож, отвела мать в дальнюю комнату и ударила клинком в правую часть грудной клетки. Пенсионерка от полученных повреждений скончалась на месте.

После расправы дочь вызвала «скорую» и оставалась в доме до приезда следственно-оперативной группы. На допросе она признала вину. На протяжении предварительного расследования содержалась под стражей.

«В настоящее время собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», - рассказали в СУ СКР по Бурятии.