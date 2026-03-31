Общество 31.03.2026 в 11:02

Жительница Бурятии зарезала пожилую мать за ругань

Женщина поздно вернулась домой после пьянки
A- A+
Текст: Карина Перова
Фото: СУ СКР по Бурятии

В Бурятии будут судить жительницу села Поселье Иволгинского района, убившую свою пожилую мать. Трагедия случилась в ночь на 4 января.

Женщина жила вместе с матерью и своими несовершеннолетними детьми. В ту роковую ночь она выпивала с подругами в кафе и вернулась домой под утро. Родственница начала ее за это ругать.

Сельчанка же схватила кухонный нож, отвела мать в дальнюю комнату и ударила клинком в правую часть грудной клетки. Пенсионерка от полученных повреждений скончалась на месте.

После расправы дочь вызвала «скорую» и оставалась в доме до приезда следственно-оперативной группы. На допросе она признала вину. На протяжении предварительного расследования содержалась под стражей.  

«В настоящее время собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», - рассказали в СУ СКР по Бурятии.

Теги
убийство СК

Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru