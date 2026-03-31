Монгольский боксёр поборется за чемпионский пояс WBC

Заслуженный спортсмен Монголии, профессиональный боксер Эрдэнэбатын Цэндбаатар, чей рекорд составляет 14 боёв без поражений, продолжает завоёвывать спортивные вершины.Как сообщает информационное агентство «Монцамэ», в ближайшее время Цэндбаатар должен был встретиться с таджикским боксёром Мухаммадом Якубовым, который занимает 8-е место в мировой классификации. Однако поединок был отменён, поскольку соперник отказался от боя. «В соответствии с договором я был готов к поединку, но мой соперник отказался. Поэтому бой не состоится», - сообщил монгольский спортсмен в соцсети.Тем не менее, у Цэндбаатара есть важные перспективы. В апреле он выступит за чемпионский пояс WBC, что станет важным шагом в его спортивной карьере. Если он победит в этом бою, то станет третьим монгольским боксёром, претендующим на этот титул, а при успешной победе — первым, кто завоюет чемпионский пояс WBC из Монголии.Путь к вершинам профессионального бокса для Цэндбаатара продолжается, и поклонники с нетерпением ждут его новых боёв и побед.