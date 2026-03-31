Общество 31.03.2026 в 11:06

Монгольский боксёр поборется за чемпионский пояс WBC

Эрдэнэбатын Цэндбаатар уже одержал 14 побед на профессиональном ринге
Текст: Иван Иванов
Монгольский боксёр поборется за чемпионский пояс WBC
Заслуженный спортсмен Монголии, профессиональный боксер Эрдэнэбатын Цэндбаатар, чей рекорд составляет 14 боёв без поражений, продолжает завоёвывать спортивные вершины. 

Как сообщает информационное агентство «Монцамэ», в ближайшее время Цэндбаатар должен был встретиться с таджикским боксёром Мухаммадом Якубовым, который занимает 8-е место в мировой классификации. Однако поединок был отменён, поскольку соперник отказался от боя. «В соответствии с договором я был готов к поединку, но мой соперник отказался. Поэтому бой не состоится», - сообщил монгольский спортсмен в соцсети.

Тем не менее, у Цэндбаатара есть важные перспективы. В апреле он выступит за чемпионский пояс WBC, что станет важным шагом в его спортивной карьере. Если он победит в этом бою, то станет третьим монгольским боксёром, претендующим на этот титул, а при успешной победе — первым, кто завоюет чемпионский пояс WBC из Монголии.

Путь к вершинам профессионального бокса для Цэндбаатара продолжается, и поклонники с нетерпением ждут его новых боёв и побед.
Теги
Монголия

Все новости

В селе в Бурятии вандалы не пощадили памятник воинам ВОВ
31.03.2026 в 11:47
Житель Бурятии едва не убил бывшую жену, ее детей и их друга
31.03.2026 в 11:34
В Бурятии с 1 апреля намерены ввести особый противопожарный режим
31.03.2026 в 11:15
Студентов БГУ обучат ИИ совместно с Высшей школой экономики
31.03.2026 в 11:12
Монгольский боксёр поборется за чемпионский пояс WBC
31.03.2026 в 11:06
Жительница Бурятии зарезала пожилую мать за ругань
31.03.2026 в 11:02
В «сотых» в Улан-Удэ под автомобилем провалился асфальт
31.03.2026 в 10:46
Операторы введут плату за VPN-сервисы
31.03.2026 в 10:17
В Бурятии 17-летний мотоциклист влетел в ворота дома
31.03.2026 в 10:16
В Монголии изберут нового премьер-министра
31.03.2026 в 10:11
ЗУРХАЙ
с 25 по 31 марта

Житель Бурятии едва не убил бывшую жену, ее детей и их друга
Он взбесился и напился после взыскания с него алиментов
31.03.2026 в 11:34
В Бурятии с 1 апреля намерены ввести особый противопожарный режим
За исключением северных районов
31.03.2026 в 11:15
Студентов БГУ обучат ИИ совместно с Высшей школой экономики
Глава Бурятии анонсировал новый образовательный проект
31.03.2026 в 11:12
Жительница Бурятии зарезала пожилую мать за ругань
Женщина поздно вернулась домой после пьянки
31.03.2026 в 11:02
