Общество 31.03.2026 в 11:12

Студентов БГУ обучат ИИ совместно с Высшей школой экономики

Глава Бурятии анонсировал новый образовательный проект
Текст: Иван Иванов
Фото: пресс-служба правительства Бурятии
Бурятский государственный университет и Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» подписали соглашение о стратегическом партнерстве. Как сообщил в соцсетях глава Бурятии Алексей Цыденов, «этот шаг откроет новые горизонты для развития образования в регионе и предоставит студентам уникальные возможности получить качественное и современное образование».

В рамках этого сотрудничества для студентов Бурятии будет реализована совместная образовательная программа по специальности «Системы искусственного интеллекта». Студенты, которые начнут обучение уже в этом году, смогут реализовать свои академические амбиции и получить два диплома — от БГУ и ВШЭ — по окончании программы. В этом году для поступающих предусмотрено 24 бюджетных места, что дает шанс талантливым и целеустремленным молодым людям начать свое обучение без финансовых барьеров.

Программа сочетает в себе фундаментальную теоретическую подготовку и практическую работу в современных лабораториях и на цифровых платформах обеих университетов. Студенты получат доступ к передовым образовательным ресурсам, учебным материалам, лабораторным установкам и технологиям, что позволит им не только освоить основы искусственного интеллекта, но и создать реальные проекты, востребованные на рынке труда.

Таким образом, это уникальная возможность получить образование, которое не только укрепит позиции молодых специалистов в нашей республике, но и откроет двери для развития и привлечения инвестиций. Подготовка кадров в области ИИ является базой для развития цифровой экономики, внедрения новых технологий в сельское хозяйство, промышленность, туризм и государственное управление. Специалисты в этой сфере — будущее, которое уже начинается, и их востребованность постоянно растет.

«Не упускайте шанс — поступайте, развивайтесь и пробуйте себя в области искусственного интеллекта. Перед вами открываются широкие возможности для личностного и профессионального роста, а перспектива работать в ведущих сегментах экономики с такими знаниями уже сегодня не кажется недостижимой», - обратился к будущим абитуриентам глава Бурятии.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
