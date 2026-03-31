31.03.2026 в 11:15
В Бурятии с 1 апреля намерены ввести особый противопожарный режим
За исключением северных районов
Текст: Карина Перова
С начала года в Бурятии зафиксировали 7 случаев загорания сухой растительности. Общая площадь, пройденная огнем, составила 52 гектара.
Как сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС, с 1 апреля в муниципальных образованиях республики, за исключением северных районов, планируют ввести особый противопожарный режим.
Специалисты напомнили, что в период действия ОПР запрещено использование открытого огня, в том числе и в лесах.
За достоверную информацию о виновниках ландшафтных пожаров в правительстве РБ установили вознаграждение в размере 10 тысяч рублей.
Очевидцев просят сообщать о пожарах по номерам 101 или 112.