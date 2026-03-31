Общество 31.03.2026 в 11:15

В Бурятии с 1 апреля намерены ввести особый противопожарный режим

За исключением северных районов
A- A+
Текст: Карина Перова
В Бурятии с 1 апреля намерены ввести особый противопожарный режим
Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС

С начала года в Бурятии зафиксировали 7 случаев загорания сухой растительности. Общая площадь, пройденная огнем, составила 52 гектара.

Как сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС, с 1 апреля в муниципальных образованиях республики, за исключением северных районов, планируют ввести особый противопожарный режим.

Специалисты напомнили, что в период действия ОПР запрещено использование открытого огня, в том числе и в лесах.

За достоверную информацию о виновниках ландшафтных пожаров в правительстве РБ установили вознаграждение в размере 10 тысяч рублей.

Очевидцев просят сообщать о пожарах по номерам 101 или 112.

Теги
особый противопожарный режим

Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru