Житель Бурятии едва не убил бывшую жену, ее детей и их друга

В Кабанском районе Бурятии перед судом предстанет житель поселка Каменск, обвиняемый в покушении на убийство пяти человек – бывшей жены, ее детей и их друга.

Незадолго до конфликта мужчина развелся и оставил семью. 21 января он узнал о взыскании с него алиментов, после чего напился. Вечером он пришел к экс-супруге, вооружившись ножом. Помимо женщины, в доме находились ее несовершеннолетние дети, а также взрослый сын вместе с другом.

Пьяный мужчина стал угрожать всем расправой, затем напал на юношей, 22 и 23 лет, намереваясь их убить. Одному он нанес удар ножом в спину, другому – в шею. После душегуб хотел расправиться с другими членами семьи, но те активно сопротивлялись и успели убежать – дети заперлись в комнате, а их мать укрылась у соседей.

После этого фигурант покинул дом, выбросил нож около ограды и скрылся. Но позже вернулся на место происшествия, где его задержали правоохранители. На допросе он все рассказал следователю СК и показал место, где оставил нож.

«На протяжении предварительного расследования он содержался под стражей. В настоящее время собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», - рассказали в СУ СКР по Бурятии.