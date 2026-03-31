Общество 31.03.2026 в 12:04

В Бурятии безработный сосед оставил студентку без дров

Он всю зиму перевозил их из пустующего дома
A- A+
Текст: Карина Перова
Фото: МВД по Бурятии

В Баргузинском районе Бурятии 21-летнюю девушку оставили без дров, пока она училась в одном из колледжей в Улан-Удэ. Ущерб составил более 7,5 тысяч рублей.

Студентка рассказала полицейским, что дом ее покойных родителей в селе Баргузин пустовал. Поэтому зимой он не отапливался. Периодически туда заглядывала родственница для проверки счетчиков. Она-то и заметила, что с огорода исчезло более 2,5 кубометров дров.

Сотрудники уголовного розыска установили, что на чужое топливо позарился 49-летний безработный сосед из смежной квартиры. Зная, что никого нет, он всю зиму переносил дрова и отапливал ими свое жилье.

«По факту кражи возбуждено уголовное дело. В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Ущерб на данный момент не возмещен», - рассказали в МВД по Бурятии.

Теги
кража дрова МВД

Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru