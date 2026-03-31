В Бурятии безработный сосед оставил студентку без дров

В Баргузинском районе Бурятии 21-летнюю девушку оставили без дров, пока она училась в одном из колледжей в Улан-Удэ. Ущерб составил более 7,5 тысяч рублей.

Студентка рассказала полицейским, что дом ее покойных родителей в селе Баргузин пустовал. Поэтому зимой он не отапливался. Периодически туда заглядывала родственница для проверки счетчиков. Она-то и заметила, что с огорода исчезло более 2,5 кубометров дров.

Сотрудники уголовного розыска установили, что на чужое топливо позарился 49-летний безработный сосед из смежной квартиры. Зная, что никого нет, он всю зиму переносил дрова и отапливал ими свое жилье.

«По факту кражи возбуждено уголовное дело. В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Ущерб на данный момент не возмещен», - рассказали в МВД по Бурятии.