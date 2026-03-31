Общество 31.03.2026 в 12:17

В Улан-Удэ подсветили большой «Наличник»

Лучи прожекторов подчеркнули тончайшие детали резьбы
Текст: Карина Перова
Фото: администрация Улан-Удэ

В Улан-Удэ специалисты МБУ «Горсвет» по поручению мэра Игоря Шутенкова установили подсветку на арт-объекте «Наличник».

Лучи прожекторов подчеркнули тончайшие детали резьбы. Поэтому теперь горожане и гости смогут любоваться изделием и делать на его фоне качественные снимки в темное время суток.

Арт-объект «Наличник» – один из культурных символов столицы Бурятии, посвященный истории деревянного зодчества. Его установили в рамках проекта «Туристический код центральной части Улан-Удэ», направленного на улучшение визуального облика центра города.

