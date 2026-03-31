В пригороде Улан-Удэ подготовили три осушителя для борьбы с паводками

В селе Сотниково Иволгинского района Бурятии продолжают ликвидировать последствия паводков. В райадминистрации заверили, что ситуация находится на контроле.

Для сбора талой воды готовят к работе три осушителя между улицами Самарская и Омулева. Родителей просят не отпускать детей гулять в этих местах.

«Осушители представляют собой опасность: есть риск поскользнуться, оступиться и упасть в них. А грунт в местах работ может быть неустойчив. Нахождение детей на этой территории опасно для их жизни и здоровья», - предупредили специалисты.

Напомним, ранее в районе вводили режим ЧС. Прокуратура внесла представление главе муниципального образования «в связи с недостаточным привлечением сил и средств для ликвидации подтопления придомовых участков».