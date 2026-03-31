Управление соцзащиты по Улан-Удэ прекращает очный прием граждан

С 1 мая управление соцзащиты по Улан-Удэ полностью передает полномочия по очному приему граждан в МФЦ Республики Бурятия. Соответственно, клиентская служба по улице Терешковой, 28 закрывается.

В минсоцзащиты региона пояснили, что это связано с цифровизацией всех государственных и муниципальных услуг в соответствии с федеральным планом мероприятий по переводу очных обращений граждан в многофункциональные центры.

«Передача функций должна обеспечить предоставление 24 часа в сутки – 7 дней в неделю абсолютного большинства государственных и муниципальных услуг без необходимости личного присутствия граждан. Это связано с масштабным развитием возможностей Интернета и снижением общего количества очных обращений,» - пояснила министр социальной защиты населения Бурятии Татьяна Быкова.

А с помощью портала «Госуслуги» многое можно получить без очного посещения ведомств, без очередей и в любое время суток. Некоторым категориям граждан меры соцподдержки уже продлеваются проактивно, даже без подачи заявлений.

«В МФЦ оказываются 46 услуг. Их можно получить как в окне у специалиста, так и самостоятельно подать в секторах пользовательского сопровождения в электронном виде. В городе Улан-Удэ действуют три офиса МФЦ. Многие услуги оказываются проактивно, в беззаявительном порядке. Офисы МФЦ работают шесть дней в неделю. Можно пройти по живой очереди, можно записаться по телефону 287-287 и чат бот МФЦ в МАХ», - отметила заместитель руководителя ГУ МФЦ Республики Бурятия Анна Найканчина.

Вопрос органам соцзащиты можно задать в Личном кабинете в разделе «Платформа обратной связи» и получить ответ в течение 8 дней. Еще быстрее – в течение 30 минут в рабочее время – ответят при обращении в группу минсоцзащиты Бурятии ВКонтакте.

Также в Управлении соцзащиты по Улан-Удэ можно получить устную консультацию по вопросам выплат в будние дни в рабочее время по прежнему телефону call-центра: 571 – 600.