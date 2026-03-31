Общество 31.03.2026 в 13:00

Управление соцзащиты по Улан-Удэ прекращает очный прием граждан

Эти полномочия передали в МФЦ
A- A+
Текст: Карина Перова
Управление соцзащиты по Улан-Удэ прекращает очный прием граждан
Фото: архив «Номер один»

С 1 мая управление соцзащиты по Улан-Удэ полностью передает полномочия по очному приему граждан в МФЦ Республики Бурятия. Соответственно, клиентская служба по улице Терешковой, 28 закрывается.

В минсоцзащиты региона пояснили, что это связано с цифровизацией всех государственных и муниципальных услуг в соответствии с федеральным планом мероприятий по переводу очных обращений граждан в многофункциональные центры.

«Передача функций должна обеспечить предоставление 24 часа в сутки – 7 дней в неделю абсолютного большинства государственных и муниципальных услуг без необходимости личного присутствия граждан. Это связано с масштабным развитием возможностей Интернета и снижением общего количества очных обращений,» - пояснила министр социальной защиты населения Бурятии Татьяна Быкова.

А с помощью портала «Госуслуги» многое можно получить без очного посещения ведомств, без очередей и в любое время суток. Некоторым категориям граждан меры соцподдержки уже продлеваются проактивно, даже без подачи заявлений.

«В МФЦ оказываются 46 услуг. Их можно получить как в окне у специалиста, так и самостоятельно подать в секторах пользовательского сопровождения в электронном виде. В городе Улан-Удэ действуют три офиса МФЦ. Многие услуги оказываются проактивно, в беззаявительном порядке. Офисы МФЦ работают шесть дней в неделю. Можно пройти по живой очереди, можно записаться по телефону 287-287 и чат бот МФЦ в МАХ», - отметила заместитель руководителя ГУ МФЦ Республики Бурятия Анна Найканчина.

Вопрос органам соцзащиты можно задать в Личном кабинете в разделе «Платформа обратной связи» и получить ответ в течение 8 дней. Еще быстрее – в течение 30 минут в рабочее время – ответят при обращении в группу минсоцзащиты Бурятии ВКонтакте.

Также в Управлении соцзащиты по Улан-Удэ можно получить устную консультацию по вопросам выплат в будние дни в рабочее время по прежнему телефону call-центра: 571 – 600.

Теги
мфц соцзащита очный прием

Все новости

Лесники Бурятии обеспечили дровами семью бойца СВО и ветерана отрасли
31.03.2026 в 13:33
Жительница Бурятии увела у собутыльницы 250 тысяч рублей, пока та спала
31.03.2026 в 13:20
Управление соцзащиты по Улан-Удэ прекращает очный прием граждан
31.03.2026 в 13:00
В пригороде Улан-Удэ подготовили три осушителя для борьбы с паводками
31.03.2026 в 12:27
В Улан-Удэ подсветили большой «Наличник»
31.03.2026 в 12:17
В Бурятии безработный сосед оставил студентку без дров
31.03.2026 в 12:04
В селе в Бурятии вандалы не пощадили памятник воинам ВОВ
31.03.2026 в 11:47
Житель Бурятии едва не убил бывшую жену, ее детей и их друга
31.03.2026 в 11:34
В Бурятии с 1 апреля намерены ввести особый противопожарный режим
31.03.2026 в 11:15
Студентов БГУ обучат ИИ совместно с Высшей школой экономики
31.03.2026 в 11:12
ЗУРХАЙ
с 25 по 31 марта

Читайте также
Лесники Бурятии обеспечили дровами семью бойца СВО и ветерана отрасли
Помощь оказали сотрудники Хандагатайского лесхоза
31.03.2026 в 13:33
Жительница Бурятии увела у собутыльницы 250 тысяч рублей, пока та спала
Женщине удалось подобрать пароль к банковскому приложению
31.03.2026 в 13:20
В пригороде Улан-Удэ подготовили три осушителя для борьбы с паводками
Родителей просят не отпускать детей гулять в этих местах
31.03.2026 в 12:27
В Улан-Удэ подсветили большой «Наличник»
Лучи прожекторов подчеркнули тончайшие детали резьбы
31.03.2026 в 12:17
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru