Жительница Бурятии увела у собутыльницы 250 тысяч рублей, пока та спала

В селе Бичура в Бурятии 36-летняя женщина увела с банковского счета знакомой 250 тысяч рублей после совместной попойки. 43-летняя потерпевшая обратилась в полицию.

Выяснилось, что злоумышленница пришла к ней в гости. В ходе застолья хозяйка дома уснула. Гостья решила этим воспользоваться: взяла телефон подруги и открыла банковское приложение. Ей удалось подобрать пароль и получить доступ к деньгам – она перевела 250 тысяч рублей на карту супруга, а после на свою. После этого она ушла. Ее приятельница обнаружила пропажу денег утром.

Полицейские установили местонахождение сельчанки. Ранее ее уже судили за имущественные преступления. Женщина призналась в совершении кражи. Часть средств она вернула добровольно, а остальную сумму списали с её карты в счёт погашения долгов. Также злоумышленница успела купить на украденные деньги два сотовых телефона, одежду и продукты.

«По факту кражи возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении», - рассказали в МВД по Бурятии.