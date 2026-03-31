Лесники Бурятии обеспечили дровами семью бойца СВО и ветерана отрасли

В Заиграевском районе Бурятии сотрудники Хандагатайского лесхоза заготовили и доставили 40 кубометров дров семье коллеги и участника СВО Алексея Данилова, а также его отцу Валерию Данилову – ветерану лесхоза из села Старая Брянь.

«Наш коллега Алексей был мобилизован в 2023 году, и мы, находясь в тылу, стараемся помочь нашему защитнику и облегчить быт его семье. Мы верим в силу и смелость наших ребят, их скорейшее возвращение», - отметили лесники.

В целом Алексей Данилов работает водителем в Хандагатайском лесхозе уже 13 лет. А Валерий Данилов отдал лесному хозяйству 37 лет – трудился шофёром, лесником и трактористом.