Общество 31.03.2026 в 14:37

Почти 9 тысяч студентов в Забайкалье после вмешательства прокуратуры получили задержанные стипендии

Деньги не выплачивали с января
Текст: Иван Иванов
Прокуратура Забайкальского края организовала проверку после публикаций в СМИ о нарушении прав студентов, которым несколько месяцев не выплачивали стипендии. Об этом сообщается в телеграмм-канале региональной прокуратуры. 

Выяснилось, что с 1 января 2026 года 19 учреждений среднего профессионального образования перешли в ведение нового министерства науки и профессионального образования региона. Однако при изменении структуры власти лицевые счета учебных заведений вовремя не переоформили и не заключили дополнительные соглашения. Это привело к тому, что в январе и феврале 2026 года 8,7 тысячи студентов остались без положенных выплат на общую сумму около 54 миллионов рублей.

Прокуратура внесла представление министру и потребовала незамедлительно устранить нарушения. После вмешательства надзорного органа задолженность полностью погасили в период с 6 по 10 марта, одновременно перечислив студентам стипендию за текущий месяц.

В случае дальнейшей задержки выплат чиновники вполне могли бы пойти под уголовную статью.
