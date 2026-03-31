31.03.2026 в 15:04

В Бурятии появится дорожная карта развития молодежной политики

В ее разработки приняли участие представители различных молодежных организаций
Текст: Андрей Константинов
Фото: пресс-служба правительства Бурятии
Стратегическая сессия «Молодежь. Вызовы 2030» состоялась в Бурятском государственном университете. Мероприятие было организовано Республиканским агентством по делам молодежи (РАДМ) в преддверии форума «Бурятия сегодня. Бурятия завтра!».

Как сообщили в пресс-службе правительства РБ, ключевой целью встречи стала выработка системных решений в сфере молодежной политики. Участники не только выявили актуальные проблемные вопросы, но и сформулировали задачи на перспективу до 2030 года, а также приступили к разработке новых проектов, направленных на развитие молодого поколения. 

В ходе трехчасовой интенсивной работы были обозначены два главных тематических блока. Первый касался демографических особенностей региона: эксперты обсудили меры поддержки молодых семей, механизмы популяризации семейных ценностей и ответственного родительства. Второй блок был посвящен вопросам патриотизма, изучению мотивов и ценностных ориентиров современной молодежи. 

В мероприятии принял участие широкий круг заинтересованных лиц. Участниками сессии стали молодые представители органов местного самоуправления, члены Общественного совета при РАДМ, представители Молодежного правительства РБ и Молодежной палаты при Народном Хурале. Также в дискуссии участвовали органы студенческого самоуправления, Молодежный совет Объединения организаций профсоюзов РБ, представители молодежных некоммерческих и ветеранских организаций. 

Итогом стратегической сессии стал перечень предложений, который ляжет в основу дорожной карты развития молодежной политики региона до 2030 года. Полученные результаты будут переданы для дальнейшей проработки в профильные ведомства и использованы при корректировке республиканских программ, а также в рамках реализации поручений главы Бурятии.
