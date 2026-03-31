Жителям Бурятии массово отказывают в получении кредитов

Начало 2026 года ознаменовалось рекордно высоким уровнем отказов по розничным кредитам в России, превышающим 81-83%. По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в феврале 2026 года доля отказов составила 81,8%, что является следствием жесткого регулирования Центрального банка, включая макропруденциальные лимиты (МПЛ) и перерасчет долговой нагрузки. Бурятия также не избежала этой тенденции: стоимость и величина кредитов, необходимых для решения жизненных проблем жителей республики, значительно выросли. И банки, видя очень высокие запросы заемщиков, все чаще отказывают им.Растет не только обслуживание кредитов в связи с высокой процентной ставкой, но и увеличиваются сами суммы кредитов. Лидерами здесь, как обычно, являются ипотечные займы. В 2025 году средняя сумма ипотечного кредита выросла на 5,7%, что практически совпадает с уровнем официальной инфляции (5,6%), сообщает портал «Движение.ру». Покупатели достигли своего финансового потолка и больше не могут брать на себя большие долги, несмотря на льготные программы.В последнем квартале 2025 года средняя сумма ипотечного кредита по договорам долевого участия (ДДУ) составила 5,74 млн рублей, увеличившись на 5,74% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, тогда как инфляция за тот же период составила 5,59%. За предыдущий, 2024 й год сумма кредита выросла на 9,5%, в то время как инфляция также составила около 9,52%. Эти показатели указывают на замедление роста ипотечных займов, что обусловлено снижением доходов населения и уменьшением размеров приобретаемых квартир. Эксперты отмечают, покупатели сейчас ограничены в возможностях, а девелоперы сталкиваются с угрозой снижения рентабельности и вынуждены сокращать затраты и качество новых проектов, особенно в массовом сегменте. В регионах наибольший рост суммы выданных ипотечных кредитов на одного заемщика за год зафиксирован в Курганской, Иркутской, Тюменской, Омской, Астраханской и Кемеровской областях, а также в Бурятии.По данным на конец 2025 года, средний размер ипотечного кредита в Республике Бурятия составляет 4,5 млн рублей.Для сравнения: в Иркутской области средний размер жилищного кредита на тот же период составлял 4,1 млн рублей, а в Забайкальском крае - 4,5 млн рублей.Ранее, по информации на май 2025 года, средний размер ипотечного жилищного кредита (ИЖК), выданного жителям Бурятии за три месяца 2025 года (накопленным итогом), составлял 4,69 млн рублей. Это на 38% больше, чем в 2024 году (3,4 млн рублей), и на 44% больше, чем в 2023-м (3,26 млн рублей).Таким образом, из-за роста цен на жилье жителям республики приходится занимать больше, однако их доходы не позволяют соответствовать требованиям банка по возврату средств.С 1 марта ситуация еще больше ухудшилась, потому что Банк России ввел жесткие требования к микрозаймам: теперь получатели должны при получении займа передать биометрические данные, на что готовы немногие. И в Бурятии банки, стремясь минимизировать риски на фоне высокой закредитованности населения, одобряют менее одной пятой всех заявок. Ситуация особенно усугубляется в сегменте POS кредитования (выдача кредитов в торговых точках на покупку бытовой техники, ремонт и др.), где доля отказов достигает почти 89%.Эта тенденция, держащаяся пятый месяц подряд, отражает оценку банками способности заемщиков обслуживать долги.А изменения в правилах расчета показателя долговой нагрузки (ПДН), вступающие в силу с 1 апреля 2026 года, еще больше ужесточат процесс одобрения. Ведь теперь к расчету будут приниматься только официальные доходы, а не как раньше, плюсом с неофициальными, «в конвертах».В связи с этим в Бурятии, наряду с Кемеровской, Новосибирской и Омской областями, а также с Тывой, фиксируются максимальные доли отказов.Эксперты скептически относятся к прогнозам о возможном оживлении потребительского кредитования даже при снижении ключевой ставки. Она, к слову, снижена с 15,5% до 15%.- Чтобы ставки стали действительно привлекательными и побудили людей тратить больше, а предприятия инвестировать, необходимо их существенное снижение как минимум на 10%. В текущей ситуации, когда на фоне известных событий в мире люди не видят ясных перспектив для себя и своих детей, они переходят к сберегательной модели поведения, что для экономики грозит жестким падением. Посмотрите за последние месяцы, что в Бурятии построено или открыто крупного? Это ведь уже стагнация, - полагает улан удэнский экономист Анатолий Думнов.И пока слишком высокие кредитные ставки лишь усугубляют стагнацию потребительского сектора, ипотеки и ремонтов, ограничивая доступ к финансированию и сдерживая потенциальные возможности для развития.Таким образом, некоторое снижение ставки ЦБ может немного смягчить проблему, но без системных мер и долгосрочной стратегии, способной стимулировать доверие и уровень доходов населения, республика продолжит оставаться в зоне экономических рисков.В Бурятии, судя по статистике, пока ситуация остается не столь печальной, как в других регионах. Так, по данным Банка России, если в январе 2025 года в целом населению Бурятии выдано 8 млрд 657 млн рублей кредитов, то в январе 2026 - уже 11 млрд 944 млн рублей. Какого-либо сильного торможения пока нет, но это только пока: на искажение цифр мог повлиять тот факт, что в январе многие заемщики бросились брать кредиты, чтобы успеть взять семейную ипотеку на старых, более льготных условиях. Свежих цифр в статистике еще нет, но как раз февраль и март могут стать переломными в плане получения более полной картины в связи с торможением кредитования из-за ужесточения условий предоставления займов.В любом случае остается надеяться на рост нефтяных цен и повышение доходов федерального бюджета, поскольку именно от него и Банка России зависит наполнение экономики деньгами.