Жителей Баргузина в Бурятии обеспечат кинозалом

В селе Баргузин в Бурятии на базе Районного культурно-досугового объединения оборудуют кинозал в рамках проекта «Техновосток-2030».

Объект оснастят отечественным программно-аппаратным комплексом «Экстра Синема», включающим киноэкран, цифровую платформу, проектор со встроенным медиасервером, управляющий компьютер с защищённым программным обеспечением, облачную библиотеку контента, систему формирования сеансов и управления показами. Будет доступна и оплата Пушкинской картой.

«Модернизация кинозала обеспечит жителям села Баргузин возможность смотреть кино на большом экране в хорошем качестве. Оборудование поступит в Бурятию в ближайший месяц», - сказал директор компании «Экстра Синема» Петр Чиряев.

И.о. замруководителя администрации района по экономике Булат Бадлуев добавил, что кинозал в селе Баргузин был выбран для оснащения оборудованием экспертами компании «Экстра Синема» при поддержке Департамента развития территорий КРДВ.