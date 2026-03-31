Общество 31.03.2026 в 15:37

Жителей Баргузина в Бурятии обеспечат кинозалом

Его оборудуют на базе РКДО
Текст: Карина Перова
Жителей Баргузина в Бурятии обеспечат кинозалом
В селе Баргузин в Бурятии на базе Районного культурно-досугового объединения оборудуют кинозал в рамках проекта «Техновосток-2030».

Объект оснастят отечественным программно-аппаратным комплексом «Экстра Синема», включающим киноэкран, цифровую платформу, проектор со встроенным медиасервером, управляющий компьютер с защищённым программным обеспечением, облачную библиотеку контента, систему формирования сеансов и управления показами. Будет доступна и оплата Пушкинской картой.

«Модернизация кинозала обеспечит жителям села Баргузин возможность смотреть кино на большом экране в хорошем качестве. Оборудование поступит в Бурятию в ближайший месяц», - сказал директор компании «Экстра Синема» Петр Чиряев.

И.о. замруководителя администрации района по экономике Булат Бадлуев добавил, что кинозал в селе Баргузин был выбран для оснащения оборудованием экспертами компании «Экстра Синема» при поддержке Департамента развития территорий КРДВ.

Жителей Баргузина в Бурятии обеспечат кинозалом
31.03.2026 в 15:37
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
