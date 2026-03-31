В Бурятии расширят пункт пропуска «Монды» на границе с Монголией

В Тункинском районе Бурятии расширят автомобильный пункт пропуска «Монды» на границе с Монголией. Главгосэкспертиза России одобрила проект его реконструкции. Модернизация проходит по нацпроекту «Эффективная транспортная система».

Погранпереход на 218-м километре федеральной трассы А 333 «Култук - Монды» в поселке Монды обеспечивает транспортные связи с Монголией через сопредельный пункт пропуска «Ханх».

По словам главного эксперта проекта Дмитрия Придатченко, после реконструкции планируемая пропускная способность пункта пропуска в год составит 182 500 единиц легкового транспорта, 3650 автобусов, 29200 единиц грузового транспорта и до более чем 934 тысяч человек.

Модернизация предусматривает создание КПП, служебно-административных зданий, павильонов различного назначения, в том числе санитарной стоянки, здания кинологической и эксплуатационной службы с вольерами, навесами и т.д.

Также в планах озеленение пункта пропуска. Его площадь, включая откосы, составит более 38 тысяч «квадратов».