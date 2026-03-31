31.03.2026
В Новосибирске разработают генеральную схему метрополитена
С ее помощью власти рассчитывают получить финансирование на строительство новых станций
Текст: КП-Новосибирск
Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев дал интервью радио «Комсомольская правда». В числе прочего он рассказал о планах развития городского метрополитена.
- Мы сделали два, на мой взгляд, очень правильных шага. Спроектировали левоперегонный тоннель «Берёзовая Роща» — «Золотая Нива», который не был достроен по разным причинам в предыдущие годы. Уже знаем стоимость строительства, это 3 миллиарда рублей. Сейчас проект проходит государственную экспертизу.
И самое главное — это генеральная схема развития метрополитена. Тоже в ближайшие месяцы мы этот документ должны получить в окончательном варианте, и это чётко подскажет, в каком направлении двигаться в первую очередь.
В первом приближении - это две станции метрополитена и метродепо. К большому сожалению, за последние 15 лет в Новосибирске, до прошлого года, не было введено ни одной новой станции метрополитена. Мы с успехом реализовали проект станции «Спортивная», у нас теперь есть эта компетенция и нет недостроенных объектов.
Строительство новых станций - это огромные суммы, десятки миллиардов рублей. Сейчас таких финансовых средств нет. Но нам надо сделать генеральную схему, выстроить приоритеты и по максимуму включаться в федеральные программы, чтобы получить право на финансирование таких важных для города задач, - рассказал Максим Кудрявцев.
По словам мэра, за финансированием в федеральный центр «надо ходить подготовленными».
- Когда мы получим генеральную схему метрополитена и начнём проектирование, как раз наступит тот момент, когда нам будет, что сказать в федеральном центре, - отметил градоначальник.
Также Максим Кудрявцев рассказал о проекте благоустройства улицы Ленина в центре города.
- Сейчас надо поэтапно пройти все стадии этого тяжёлого с точки зрения капиталоёмкости и ресурсов проекта. На данный момент находимся на стадии дизайн-проектирования. Совместно с жителями, с архитектурным сообществом будем делать дизайн-проект, привлекая профессионалов, чтобы понять приоритеты. Огромная работа будет проделана и по ремонту фасадов, и по организации «чистого неба», когда сети будут перекладываться в кабельную канализацию.
Это очень фундаментальный труд, изучаем опыт других городов, других стран, других регионов. Продумываем всё до мелочей, начиная от парковок и заканчивая особенностями той колористики Новосибирска, которая будет нас качественно отличать от других. Были уже документы предварительно сделаны до нас, до моей команды, мы их тоже посмотрели, там тоже много есть рационального, что стоит применять.
Скажу больше: мы также прорабатываем возможность основательного ремонта Красного проспекта. Первый этап — ремонт от начала Красного проспекта до площади Ленина с модернизацией бордюров, тротуаров, фонарей, озеленения газонов. А в завершении - до окончания Красного проспекта, чтобы центральная часть города была хорошей точкой притяжения для всех и горожан, и гостей нашего города, - сообщил мэр Новосибирска.
