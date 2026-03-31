Жителям Бурятии напомнили о правилах бесплатного проезда детей в поездах

В минтранс Бурятии довольно часто поступают вопросы от жителей о праве бесплатного проезда детей в железнодорожном транспорте. Специалисты разъяснили основные правила.

В поездах дальнего следования

Пассажир имеет право провозить бесплатно одного ребёнка в возрасте не старше 5 лет, если он не занимает отдельное место. Если ребёнку необходимо отдельное место, оформляется билет по установленному тарифу. Дети в возрасте от 5 до 10 лет перевозятся с оплатой в соответствии с тарифом.

В пригородных поездах (электричках)

Бесплатный проезд предоставляется детям в возрасте не старше 7 лет.

Для подтверждения возраста ребёнка при посадке необходимо иметь при себе свидетельство о рождении или его нотариально заверенную копию.

Без подтверждающего документа перевозчик вправе потребовать оплату полной стоимости билета.