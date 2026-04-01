Общество 01.04.2026 в 06:02
Зурхай на среду, 1 апреля
15-й лунный день
Текст: Алена Викулина
Благой день Будды Амитабхи
Благоприятно: для родившихся в годы Мыши, Свиньи, Быка, Дракона и Собаки; проводить ритуал «Даллага» для приумножения лошадей, заниматься строительством, создавать объекты почитания и освящения, даровать посвящения, совершать подношения и возносить молитвы, управлять государственными и домашними делами, торговать, совершать омовение, создавать новую семью и принимать невестку, совершать обряды для приумножения благополучия, брать и отдавать деньги в долг, перекочевывать, совершать обряд по усопшим.
Неблагоприятно: для родившихся в годы Лошади и Змеи; устраивать с родственниками праздники и застолья.
Стрижка волос: к увеличению заслуг.
Дорога: неблагоприятно отправляться в дальние поездки и путешествия на юг, а в остальные направления благоприятно.
Фото: Номер один
