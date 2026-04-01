Зурхай на среду, 1 апреля

Благой день Будды АмитабхиБлагоприятно: для родившихся в годы Мыши, Свиньи, Быка, Дракона и Собаки; проводить ритуал «Даллага» для приумножения лошадей, заниматься строительством, создавать объекты почитания и освящения, даровать посвящения, совершать подношения и возносить молитвы, управлять государственными и домашними делами, торговать, совершать омовение, создавать новую семью и принимать невестку, совершать обряды для приумножения благополучия, брать и отдавать деньги в долг, перекочевывать, совершать обряд по усопшим.Неблагоприятно: для родившихся в годы Лошади и Змеи; устраивать с родственниками праздники и застолья.Стрижка волос: к увеличению заслуг.Дорога: неблагоприятно отправляться в дальние поездки и путешествия на юг, а в остальные направления благоприятно.Фото: Номер один