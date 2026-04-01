Зурхай на среду, 1 апреля

15-й лунный день
Текст: Алена Викулина
Благой день Будды Амитабхи

Благоприятно: для родившихся в годы Мыши, Свиньи, Быка, Дракона и Собаки; проводить ритуал «Даллага» для приумножения лошадей, заниматься строительством, создавать объекты почитания и освящения, даровать посвящения, совершать подношения и возносить молитвы, управлять государственными и домашними делами, торговать, совершать омовение, создавать новую семью и принимать невестку, совершать обряды для приумножения благополучия, брать и отдавать деньги в долг, перекочевывать, совершать обряд по усопшим.

Неблагоприятно: для родившихся в годы Лошади и Змеи; устраивать с родственниками праздники и застолья.

Стрижка волос: к увеличению заслуг.

Дорога: неблагоприятно отправляться в дальние поездки и путешествия на юг, а в остальные направления благоприятно.

Фото: Номер один
Все новости

Жителям Бурятии напомнили о правилах бесплатного проезда детей в поездах
31.03.2026 в 17:42
В Бурятии расширят пункт пропуска «Монды» на границе с Монголией
31.03.2026 в 16:28
Мотоциклист из Бурятии лишился друга, здоровья и свободы
31.03.2026 в 16:00
Жителей Баргузина в Бурятии обеспечат кинозалом
31.03.2026 в 15:37
Жителям Бурятии массово отказывают в получении кредитов
31.03.2026 в 15:13
В Бурятии появится дорожная карта развития молодежной политики
31.03.2026 в 15:04
В Новосибирске разработают генеральную схему метрополитена
31.03.2026 в 14:56
Актриса из Бурятии расцеловала «Золотую маску»
31.03.2026 в 14:44
Почти 9 тысяч студентов в Забайкалье после вмешательства прокуратуры получили задержанные стипендии
31.03.2026 в 14:37
В Бурятии нашли десять трупов коров в лесу
31.03.2026 в 13:42
ЗУРХАЙ
с 1 по 7 апреля

Читайте также
Гороскоп для жителей Бурятии на 1 апреля 2026 года
Астрологические советы для каждого знака зодиака
01.04.2026 в 06:02
Жителям Бурятии напомнили о правилах бесплатного проезда детей в поездах
Так, в электричках бесплатно могут ездить дети не старше 7 лет
31.03.2026 в 17:42
В Бурятии расширят пункт пропуска «Монды» на границе с Монголией
Главгосэкспертиза России одобрила проект его реконструкции
31.03.2026 в 16:28
Мотоциклист из Бурятии лишился друга, здоровья и свободы
Пьяный водитель на высокой скорости врезался в столб, угробив пассажира
31.03.2026 в 16:00
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
