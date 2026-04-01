Общество 01.04.2026 в 09:23

В Бурятии представили нового главврача перинатального центра

Ранее Эдуард Афанасьев работал в Иркутске
Текст: Карина Перова
Фото: ТГ-канал Евгении Лудуповой
Накануне министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова представила медикам нового главного врача Республиканского перинатального центра. Эдуарда Афанасьева назначили по итогам конкурса с 30 марта. 

Он имеет более 28 лет стажа в акушерстве и гинекологии. Является выпускником Иркутского государственного медицинского университета, окончил интернатуру, клиническую ординатуру по специальности «Акушерство и гинекология».

Прошел путь от врача-специалиста до заведующего отделением в медицинских организациях Иркутской области, в городском и областном перинатальных центрах Иркутска. 

«Эдуарду Борисовичу предстоит большая ответственная работа – это организация и дальнейшее совершенствование медицинской помощи для наших женщин республики, внедрение новых современных технологий в акушерстве, гинекологии и неонатологии, привлечение новых кадров», - отметила Евгения Лудупова.

