В Бурятии представили нового главврача перинатального центра





Он имеет более 28 лет стажа в акушерстве и гинекологии. Является выпускником Иркутского государственного медицинского университета, окончил интернатуру, клиническую ординатуру по специальности «Акушерство и гинекология».





Прошел путь от врача-специалиста до заведующего отделением в медицинских организациях Иркутской области, в городском и областном перинатальных центрах Иркутска.





«Эдуарду Борисовичу предстоит большая ответственная работа – это организация и дальнейшее совершенствование медицинской помощи для наших женщин республики, внедрение новых современных технологий в акушерстве, гинекологии и неонатологии, привлечение новых кадров», - отметила Евгения Лудупова.



Накануне министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова представила медикам нового главного врача Республиканского перинатального центра. Эдуарда Афанасьева назначили по итогам конкурса с 30 марта.