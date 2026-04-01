Возведение Центра креативных индустрий в Улан-Удэ обернулось «уголовкой»





В ходе прокурорской проверки установлено, что в декабре 2025 года генеральный директор коммерческой организации представил в казначейство акт выполненных работ на общую сумму более 236 млн рублей, из которых более 28 млн рублей – за фактически невыполненные работы.





В надзорном ведомстве вынесли постановление о направлении материалов проверки в следственный орган для принятия процессуального решения.





«По итогам их рассмотрения в отношении генерального директора общества возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере с использованием служебного положения)», - рассказали в прокуратуре республики.





Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены на контроль.

Прокуратура Железнодорожного района Улан-Удэ выявила нарушения при реализации миллиардного контракта. Речь идёт о строящемся Центре креативных индустрий, который должны сдать этой весной.